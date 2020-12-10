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韓國新法上路 Netflix等服務不穩定將受罰

中央社 / 首爾10日專電
韓國新電信事業法今天上路，Netflix（網飛）、臉書等提供網路附加服務的業者若因網路問題導致服務不穩定而影響用戶權益，將面臨最高2000萬韓元（約新台幣52萬元）罰款。路透
韓國新電信事業法今天上路，Netflix（網飛）、臉書等提供網路附加服務的業者若因網路問題導致服務不穩定而影響用戶權益，將面臨最高2000萬韓元（約新台幣52萬元）罰款。路透

韓國新電信事業法今天上路，Netflix（網飛）、臉書等提供網路附加服務的業者若因網路問題導致服務不穩定而影響用戶權益，將面臨最高2000萬韓元（約新台幣52萬元）罰款。

今年5月通過修法、在韓國又稱為「Netflix法」的新電信法規定，使用者數、通信流量等達到一定標準的網路附加服務業者為提供使用者便利且穩定的服務，有義務確保採取維持服務穩定的措施；同時特別規定未在韓國設立公司的海外業者必須指定國內代理人。

在Google（谷歌）、臉書（Facebook）、Netflix等海外業者之外，入口網站Naver、Kakao等韓國大型網路服務業者也在規範之列。新法上路第一天，國內業者首先發難，要求韓國政府提出後續因應措施。

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國網路企業協會今天發出聲明，指出法條中使用「服務穩定性」等定義不清的用詞，及以流量為基準來界定規範對象等問題，先前在修法過程中都多次提出但未獲解決。

協會認為，政府若要以流量作為標準，應將國內所有流量透明公開，並提出能透明公正測量各業者流量的方案。此外，也應具體說明服務適用方案，而非將不明確且範圍廣泛的義務強加於業者身上。

這項修法原先主要是為解決Netflix在韓國提供服務的穩定性及與電信業者間付費爭議等問題，Netflix曾因網路問題影響服務，但未曾適當回應；與SK寬頻（SK Broadband）的收費爭議也遲遲未解決。

隨著Netflix等海外網路附加服務業者進入韓國市場，這些海外業者在韓國國內使用的網路流量占比也快速增加，據2019年9月「朝鮮日報」整理數據，YouTube、臉書等海外業者透過韓國電信業者使用網路流量占比平均達67.5%。

首爾科學技術大學資訊科技（IT）政策專門研究所副教授金賢晶（譯音）在韓國網路自律組織（KISO）期刊網站上發表文章表示，因韓國電信業者都不是第一層網際網路服務供應商（ISP），在連接Netflix、臉書等海外網站服務時必須負擔高昂費用。

為降低費用、同時又不影響網路使用，韓國ISP業者通常會尋求快取伺服器（Cache Server）等替代方案，造成Netflix等國際內容服務業者僅需負擔小額費用、甚至免費就能使用韓國網路流量，但國內業者卻須負擔較多費用、不利國內業者競爭的狀況。

旗下也營運串流影音服務Wavve的SK寬頻基於市場考量，不願接受Netflix免費提供快取伺服器設置的提案，堅持要求Netflix支付網路使用費用，雙方僵持不下，SK寬頻找上韓國廣播通信委員會仲裁，Netflix則一狀告上法院，間接促成這次修法。

但如同韓國網路企業協會今天提出的抗議，新法上路後，仍有許多問題及質疑待解，除定義及規範是否合理，能否真的對海外業者開罰、限制仍是未知數。

韓國 首爾

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