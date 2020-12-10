轉推川普？ 中國駐美使館稱賬號被黑

中國駐美國大使館在推特上轉了川普總統的帖子？一時間，這個話題在網上傳得很火。人們最關心的不外乎兩個問題，1. 轉的川普的哪個帖子？2. 真被中國駐美使館轉了嗎？

有關第一個問題：川普總統當地時間周三（12月9日）傍晚19點左右發了一條推文：「如果民主黨人大選作弊，為什麼選舉不能馬上推翻呢？一個國家怎能這樣來領導？」

這條推文還在那裡。據稱，中國駐美使館在川普總統發帖後不久做了轉推。前《紐約時報》駐京記者Edward Wong在他的推特上發表了截屏證實了這一說法：

這位記者還寫道，「對於威權主義者而言，川普正在幫助詆毀民主的合法性以及沖擊美國的地位。」很顯然，Edward Wong 認為轉貼即表明立場，中國使館通過推特轉貼分明在支持川普總統。

不過，中國駐美使館在其官方推特賬號上是否真的轉推了川普相關帖子？

中國大使館對此做出了否定的回答。他們在當地時間次日清晨5點半時發帖稱：「中國大使館的推特賬號下午被黑客攻擊，我們譴責這一行徑。作為澄清，大使館在12月9日沒有轉發任何帖子。」

中國使館並沒有否認官方推特網頁上曾出現過轉推，但指出這不是他們所為，並刪掉了「黑客」帖子。至於黑客攻擊的真實性，網上也有很多懷疑的聲音，有人認為是錯誤操作，也有人說是有意為之。

川普總統至今沒有承認敗選。不過，美國總統選舉的投票程序結束後，在各方均認為不存在翻盤可能的前提下，歐盟以及德國總統、總理在11月7日就向當選總統拜登發去了賀電，但中國方面一直遲遲未有動靜。中國國家主席習近平到了11月25日才向拜登當選表示祝賀。中國一直聲稱，美國總統選舉是美國人民的事情，中國不持立場。

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