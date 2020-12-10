日擬提高75歲健保費 自付額從10%到20
由於老齡化日趨嚴重，日本政府將提高老齡人口的健保自付額，以減少社會整體負擔。根據日本政府內部消息指出，有關部門正在考慮從後年10月開始，提高75歲以上老齡人口的健保自付額，從原本的10%提高到20%。由於日本老齡化嚴重，且許多老齡人口仍有穩定工作能力，因此日本希望藉由此改變，減少社會整體負擔老齡人口醫療的負擔。
提高老年健保自付比
日經亞洲報導，日本政府考慮由2022年10月開始，提高75歲以上老齡人口的健保自付額比例。在原定的法令下，老齡人口由於被視為弱勢族群，因此僅需負擔醫療和藥物費用的10%。
然而隨著日本老齡化嚴重，且越來越多老齡人口仍有穩定工作的能力，因此針對某些收入水平的老齡人口，會將醫療自付額的比例提高到20%。目前政府的計畫是將年收入在170萬日圓以上、75歲以上的老齡人口納入提高比例的族群，但執政的自民黨則認為要提高到240萬日圓。
朝野未有共識
另外，由於日本第一代嬰兒潮將滿75歲，若不修改醫療健保的自負比例，未來這一波嬰兒潮的醫療健保負擔，將會落在中青年的人口身上。根據統計，如果按照日本政府提出，年收入170萬日圓的老齡人口提高醫療自付額比例，那麼將有250萬人口會面臨醫療費用的增漲；若提高到240萬日圓，則有200萬人會受到影響。
日本.com報導，目前首相菅義偉和自民黨聯盟得主席山口夏男都已經同意，將提高年收入200萬日圓以上、75歲以上的老齡人口的健保自付額比例，但目前仍有反對黨認為應訂在170萬日圓，雙方還無共識，因此後年10月能否實施，仍充滿變數。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言