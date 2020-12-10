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法國欲禁「處女證書」 卻遭女權組織反對

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）法國婦科醫生兼助產士，巴黎郊區聖丹尼斯婦女之家的創始人加達·哈特姆（Ghada Hatem）醫生說，年輕的穆斯林女子為了保護家庭榮譽和父母的宗教信仰都要求醫生出具處女證。現在她們不知所措地表示，"不是我要這個證書，確實是給我家人要的。我不知道我該怎麼辦。"哈特姆醫生創辦的婦女之家是一個專門為遭受家庭暴力的婦女提供咨詢的機構。

哈姆特醫生說，通常都是同樣的模式："她們打電話到診所，要求與醫生直接通話。" "然後我馬上就知道是怎麼回事了，便與這些年輕女性交談。"。哈特姆醫生幾乎平均每個月接到3個這樣的電話，請她出具處女證書。在法國，很少有醫生做這類檢查，通常都是不加檢查便出具證明。

有辱人格的檢查

據世衛組織統計，目前世界上仍有20多個國家實施處女檢測。而檢查處女膜的方法是用眼睛查看或者用手指檢查。世衛組織指出，這樣的檢查根本不能證明女子或女孩是否有過性行為。處女膜破損並非是性交的"證據"。世衛組織認為，這種檢查是對人權的侵犯。

在這一點上大赦國際更加態度鮮明地表示，"所謂的貞操檢查具有極強的歧視性，侵犯了人的尊嚴和身心健康，違反了國際法中禁止酷刑和其他殘忍、不人道和有辱人格行為的條款。"2018年10月，聯合國也曾呼籲各成員國禁止此類檢查。

政治秀？還是對婦女的援助？

法國政府確認的"共和國原則"法律草案已於11月提交給國民議會和參議院主席。部長會議將於12月9日審查該法案。法國總統馬克龍曾宣布，該法旨在打擊伊斯蘭激進主義和 "分離主義"。

在教師塞繆爾·帕蒂（ Samuel Paty）遭到伊斯蘭極端分子殺害之後，該草案增加了反對網絡仇恨的條款。歷史老師帕蒂被殺害的原因，只是因為他在課堂上使用了諷刺雜志《查理周刊》的穆罕默德漫畫。

草案的五個要點之一是加強婦女的權利，消除婦女在繼承權方面的被歧視、抵制一夫多妻制、包辦婚姻以及禁止處女膜檢查。

延伸閱讀：法國收緊控制伊斯蘭 穆斯林擔心被貼恐怖標簽

該法案還旨在打擊網上仇恨言論、公共部門雇員必須保持宗教中立以及所有申請國家補貼的協會必須尊重共和國原則和價值觀的義務。

法國內政部負責公民身份事務的助理部長希亞帕（Marléne Schiappa）強調，該法案規定，索要處女證書的人以及出具類似證書的醫生將受到懲罰。

禁令不能解決問題

法國作家和社會學家考塔爾·哈奇（ Kaoutar Harchi）認為，立法禁止處女證書有些過分。畢竟，這一現象並不普遍。她說："這是一種污名化穆斯林少數民族的策略"。哈奇進一步說："這項法律要懲罰做處女檢測的醫生。這也違反政教分離、共和國的價值觀和國家契約的原則。"

醫生和女權活動家也對這項法案持批評態度。法國最重要的婦女組織之一"女權主義站出來"（Osez le feminisme）的發言人席琳·皮克斯（Celine Piques）說："政府沒有對這個問題進行任何調查和研究便做出了決定。"在女權主義協會看來，政府禁止處女證書並不能解決問題。嘉達·哈特姆（Ghada Hatem）反倒認為，這項禁令有可能使需要證書的婦女處境惡化。對醫生的制裁也不能解決問題，只能將問題轉嫁給他人。

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本文章由德國之聲授權提供】

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