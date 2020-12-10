研究報告：民主人權受到防疫措施威脅

（德國之聲中文網）總部位於斯德哥爾摩的國際民主和選舉援助學會（International IDEA）周三（12月9日）發布研究報告稱，全球超過六成的國家在防治新冠疫情中采取了威脅民主或人權的措施。

這項研究在考察了全世界幾乎所有國家的狀況後得出結論：61%的國家在至少一個關系到民主自由的領域 內"實施了非法的、不成比例的、無限期的或不必要的限制措施"。

根據這項研究，在被廣泛承認的民主國家中，43%的國家上榜；專制國家上榜率則高達90%。

該機構秘書長卡薩斯-薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）告訴法新社記者說，"可想而知，權力制衡較少的專制政權會利用防疫作為借口來加強控制。"

他說，"尤其令人驚訝的是，這麼多民主國家采取的措施，從民主和人權的角度來看都存在問題。"

民主國家印度在這方面名列榜首，在該項研究調查的22個領域中，有9個領域"令人擔憂"，包括行動自由、言論自由和新聞自由。阿爾及利亞和孟加拉國並列第二，有8個領域"令人擔憂"。

中國、埃及、馬來西亞和古巴緊隨其後，各佔7個領域。

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俄羅斯是歐洲"冠軍"，有6個領域。和它並列的國家有沙特阿拉伯、緬甸、約旦、斯裡蘭卡和津巴布韋。

該機構考察世界各地采取的各種措施，從民主和人權的角度，而不是從防疫效率的角度來評判其是否存在問題。

五個歐盟國家榜上有名：保加利亞(3個領域"令人擔憂")、匈牙利(2個)以及波蘭、斯洛伐克和斯洛文尼亞(各1個)。

在主要的西方民主國家中，只有美國"不甘人後"，佔了兩個領域"令人擔憂"。此外，以色列有5個，阿根廷有兩個。

卡薩斯-薩莫拉說，最常見的擔憂包括以打擊虛假信息的名義限制新聞自由，過度使用武力（例如部署軍隊執行規定、為病人設立集中拘押營），緊急物資供應合同中的腐敗，以及將疫情歸咎於移民。

該研究還贊揚了一些國家堪為楷模，將有效的健康措施與尊重民主原則有機結合。這些國家是：冰島、芬蘭、新西蘭、挪威、韓國、台灣、烏拉圭、塞浦路斯、日本、塞內加爾和塞拉利昂。

張平/ 石濤（法新社）

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