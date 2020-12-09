朋友還是敵人？中國讓北約大夢初醒

北約一個專家組發布了新的「反思文件」--《北約2030》，中國是其中的重頭戲。這非同尋常--直到去年，中國問題才正式擺上北約的議事日程。上周，北約各成員國外長達成了有史以來第一份對中國-北約關系的評估意見，但目前該評估意見仍屬機密。與此同時，中國政府的防務預算規模已經是世界第二。

中國崛起帶來的挑戰

如今，分析家們正在忙著糾正多年來對中國威脅嚴重的戰略疏忽和低估。

「在可預見的未來，俄羅斯仍將是北約最主要的軍事威脅」，專家組聯合主席、美國前外交官韋斯-米切爾（Wess Mitchell）在討論該反思報告時說，但是「中國的崛起是北約戰略環境中最大、最具影響力的一個變化，也是北約不得不認真面對的一個變化。」

專家組的另一位聯合主席是德國前國防部長德邁齊埃（Thomas de Maiziere），他敦促北約「投入更多時間、政治資源和行動來應對中國帶來的安全挑戰」。

報告強烈建議北約加大對「監測和抵御來自中國的任何可能影響集體防御、備戰和復原能力的活動」的投資。

報告還說，一旦成員國察覺到來自中國的任何威脅，「北約必須證明自己是有能力提供保護的有效行動者」。

是「欺凌者」但不構成「威脅」？

現實中，應對中國挑戰的障礙首先來北約內部--將30個國家的不同立場融合進對局勢的一致判斷中並非易事。

目前，北約自身的立場可以用秘書長斯托爾滕貝格的聲明來做最好的概括：中國「不認同我們的價值觀，它破壞人權，欺凌他國，並日益與我們進行系統性的競爭」。盡管如此，北京並沒有被北約視為對手，更沒有被視為威脅。

就美國而言，國務卿蓬佩奧往往親自出馬，試圖將盟友和整個北約推向鷹派一邊。

歐洲政策分析中心(CEPA)跨大西洋國防與安全部主任斯佩蘭薩(Lauren Speranza)表示，這在一定程度上發揮了作用。她告訴德國之聲記者說，「歐洲決策者的心態發生了巨大的變化，他們意識到了中國挑戰的嚴重性。」

但在談到北約的行動意願時，斯佩蘭薩說，「很多北約成員國仍然放不下中國投資的短期經濟利益，這讓他們容易忽視安全風險。」

新冠危機加速歐洲的覺醒

德國馬歇爾基金的萊特（Bruno Lete）同意覺醒是大勢所趨，而且北京在新冠危機中的所作所為加速了這一進程。他對德國之聲記者說，「與一年前相比，我們更加意識到中國對跨大西洋區域的威脅。」但是他不相信北約會因此有任何軍事上的反應。

他認為這個變化將主要體現在政治立場上。他強調要加強「北約與澳大利亞和日本等伙伴國的關系，這些國家切實感受到了中國影響力的增強。」

俄歐亞研究中心(CREAS)主任法倫(Theresa Fallon)表示，北約的擔憂並非空穴來風，尤其是考慮到「俄羅斯和中國之間事實上的聯姻…二者都試圖侵蝕西方的體制和價值觀」。

中國也面臨挑戰

法倫認為中國也有自己的擔憂。她說，"除了北京所擔心的硬實力，這裡也還有一系列的工具可以使用，包括阻止中國對戰略基礎設施的投資，控制軍民兩用商品的出口，以及遏制中國數字絲綢之路的發展。"

法倫說，北京將竭盡所能地通過在歐盟內部的「成功部署」來阻止各成員國攜手團結，例如「將各國拉入自己的軌道，防止他們同聲協力」。

總部設在貝爾格萊德的歐洲-大西洋研究中心(CEAS)主任米利奇(Jelena Milic)表示，在這些國家中，巴爾干地區最受北京青睞。她解釋說，「巴爾干地區方便中國下手，因為我們沒有嚴苛的政治生態和采購法規，而且有更『靈活』的法治」。

米利克指出，該地區對北京來說是重要的不動產，而且它已經在希臘擁有連通歐盟的港口--這是北約未曾設想過的事實。此外，美國在1999年誤炸中國駐南聯盟大使館的事件，仍在被用來挑起對北約的敵意。

歐洲政策分析中心的斯佩蘭薩說，北約有很多選擇來阻止中國繼續擴大影響力和「操縱關鍵基礎設施」，但是需要在1949年簽署的《北大西洋公約》中第五條款承諾集體防御的前提下更加自如地行動。

她說，「這將是北約在與中國的競爭中保持戰略優勢的關鍵，但是我們還沒有做到這一點。」

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