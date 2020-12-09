中美洲四友邦遭颶風重創 我捐贈上百公斤緊急醫衛物資

外交部今天表示，強烈颶風「艾塔」（Eta）及「約塔」（Iota）11月接連侵襲中美洲地區，造成友邦貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜等四國嚴重災情，外交部和衛福部合作，由「台灣國際醫衛行動團隊」（TaiwanIHA）協調台北醫院籌備包括外用藥品、抗生素等超過40箱的緊急醫衛物資到災情嚴重的四個友邦，物資已於日前寄出。

外交部今天舉辦台灣國際醫衛行動團隊援贈艾塔及約塔颶風受災友邦捐贈儀式，由外交部主任秘書徐儷文及衛福部常務次長石崇良主持，四個友邦的駐台大使均出席典禮，感謝台灣的幫忙。

外交部表示，這次共籌備42大箱、約5百公斤的緊急醫衛物資送到中美洲友邦，參與國際救災行動，內容包括外用藥品、抗生素、手術器具、繃帶、手套、額溫槍、血壓計和血糖機等。

徐儷文表示，台灣身為國際社會的一員，有責任為國際救災行動貢獻一己之力，希望友邦當地民眾可以及時獲取更多的醫療照護資源，感受來自台灣政府與人民的愛心與關懷。石崇良說，疫情與氣候變遷皆凸顯各國攜手合作相互幫忙的重要性，TaiwanIHA將持續在醫衛援助工作上與各國密切合作，深化實質夥伴關係。

貝里斯大使賀黛安（Diane C. Haylock）說，TaiwanIHA捐贈醫療器材給中美洲友邦是「台灣可以幫忙」的具體實踐；瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez ）說，台灣是瓜國患難與共的忠實朋友；宏都拉斯大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista）表示，台灣不僅在對抗疫情上樹立典範，也在友邦受到氣候變遷影響時提供協助，宏國由衷感謝；尼加拉瓜大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera）說，颶風艾塔及約塔重創尼國，感謝台灣在關鍵時刻伸出援手，展現人道關懷。