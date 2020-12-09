英國民生需求暴增 超市、貨運吃不消

在聖誕節前購物潮、脫歐談判和疫情的多重影響下，英國11月的超市銷售額創下歷史新高。各大超市的業績大幅成長，不過業者也因禁足令所衍生的巨量宅配訂單而頭痛，因此呼籲民眾盡量到店面購買日用品，且一次購足長期所需的量，有助減緩超市和貨運業者的巨大壓力。

脫歐、聖誕購物潮

《BBC》報導，英國的日用品市場11月創下了破紀錄，109億英鎊(約4111億台幣)的成績。聖誕節前購物潮及脫歐貿易談判不順利所造成的恐慌心理，都是促使民眾大量購買的原因。這也讓國內各大超市業績普遍都有7.7%到13.7%的成長。

11月通常是民眾為了準備聖誕節而採購的旺季，但今年因疫情影響，原本可能在外地出差、就學的民眾都被迫留在國內，讓日用品的需求暴增。而目前英國與歐盟在貿易的談判上卡關，未來國內進口的貨物可能會有價格波動，這讓民眾產生預期心理事先大量購買物品備用。

貨運量能不堪負荷

《路透社》分析，英國第二波禁足令的影響讓民眾大量在線上訂購物品，造成貨運無法負荷爆量訂單而延遲出貨時程，因此超市業者呼籲民眾盡可能到實體店面進行「一次性購買」，減緩超市和貨運業者的巨大壓力。

而民眾到現場購買物品的另一個好處在於，超市業者亦為了因應脫歐談判的不確定性而大量進貨。若民眾能夠從超市自己將物品帶走，則業者就能騰出更多的空間給貨品，以讓預期將會持續提升的購買需求能夠成功消化。

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