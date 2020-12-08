比爾蓋茲預期 全球明春前可取得六種新冠疫苗

微軟創辦人、億萬富豪慈善家比爾蓋茲預期，隨著對抗新冠病毒的醫學進展持續推進，明年春季前全球可望批准多達六種新冠疫苗，並展開配發。

蓋茲8日透過遠程連線在新加坡金融科技嘉年華（SFF）上表示：「我預計明年第1季將有約六款疫苗獲官方批准。」

蓋茲指出，除了已經獲得歐美部分國家批准的輝瑞疫苗之外，美國莫德納（Moderna）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生集團（J&J）和美國Novavax等公司的候選疫苗，在未來幾個月中也將獲得官方授權。他沒提及第六家投入應用的新冠疫苗業者。

英國上周成為全球第一個批准緊急使用輝瑞疫苗的國家，並在8日展開全國性疫苗接種。而美國食品藥物管理局（FDA）也將於10日審查並投票表決，是否批准輝瑞疫苗的緊急使用授權。

蓋茲祝賀了已開發國家的監管機構取得抗疫重大進展，但他話鋒一轉，指出相關機構還有許多工作要做，以確保將新冠疫苗公平分配給所有國家，特別是開發中國家。

蓋茲旗下的非營利組織蓋茲基金會，長期致力於全球公衛發展議題，包括倡導疫苗接種。