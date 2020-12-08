快訊

真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

台北商大碩士班教師美貌驚人 上課學生搶拍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國取消中印紀念郵票計劃 否認支持反印武裝

德國之聲 / 德國之聲中文網

中國取消了與印度聯合發行紀念郵票的計劃，反映這兩個亞洲鄰國因邊境軍事沖突仍然關系緊張。

中國國家郵政局原計劃在4月與印度聯合發行一枚名為《中印建交七十周年》紀念郵票以及一枚《莫高窟》特種郵票。莫高窟是中國甘肅省的著名景點，那裡的佛教塑像石窟反映了中印兩國的文化淵源。

中國國家郵政局網站12月8日發布通告稱，這些計劃已被取消。通告沒有作出詳細說明。

自6月以來，中國和印度之間的外交關系一直緊張。當月的邊境軍事沖突中，至少有20名印度士兵在喜馬拉雅山西部遭到中國軍隊使用石塊和棍棒襲擊後身亡。

印方官員指責中國將緬甸武裝作為「代理人」

另據聯合早報中文網報道，印度匿名官員稱，佤邦聯合軍和若開民族軍等緬甸武裝組織近期成為北京的代理，為印度東北部境內的叛軍組織提供武器、後勤服務和藏身處，並在印緬接壤的邊界向印方發動襲擊。

不過，中國外交部否認支持反印度武裝團體的指控，並表示不干涉其他國家的事務，稱「中國一直對武器出口持審慎和負責任的態度，只與主權國家合作進行軍事貿易，不向非國家行為者出售武器」。

佤邦聯合軍也否認代表中國向恐怖組織提供任何援助或支持，稱「我們與印度的國家安全沒有任何關系，我們完全沒有計劃傷害該國……至於被指控是中國代理人，我認為這指控毫無根據。」

張平/ 石濤 （路透社等）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

反對派杯葛 委內瑞拉國會選舉執政黨壓倒性勝選

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）所屬的社會黨在國民議會選舉獲得壓倒性勝選，馬杜洛今天盛讚這是國家的「新...

強生：敲定脫歐後貿易協議談判 英國可能喊停

英國首相強生今天表示，敲定脫歐後的貿易協議談判，英國可能會在某個時刻喊停，強生昨天才同意會晤歐盟執委會主席范德賴恩，為突...

法國證實西南部養鴨場 爆發高病原性禽流感

法國農業部今天表示，境內西南部養鴨場爆發H5N8高病原性禽流感疫情，證實這是法國今年首度在農場發現這種禽流感病毒株

大震撼！威廉王子被爆秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英國威廉王子因是王位繼承人，一舉一動皆備受關注，他之前曾檢測新冠肺炎呈陽性反應，卻沒有驚動外界，直到治療到一個段落才被揭...

中國取消中印紀念郵票計劃 否認支持反印武裝

中國取消了與印度聯合發行紀念郵票的計劃，反映這兩個亞洲鄰國因邊境軍事沖突仍然關系緊張。

印度南部爆發神秘不明疾病 已知1死400多人送醫

印度衛生部門高層官員7日晚間表示，印度南部爆發神祕不明傳染疾病，導致許多民眾癲癇發作及噁心想吐陷入昏迷，已知造成1人死亡...

泰國抗議者談王室 警方以冒犯君主罪傳喚23人

泰國抗議團體提出王室改革議題，截至今天已有23人遭警方以刑法112條冒犯君主罪傳喚，是泰國當局近3年來最大規模動用刑法1...

澳洲通過對外關係法案 管控各州與中國協議

澳洲國會今天通過一項對外關係新法案，讓聯邦政府有權否決州當局、大學跟外國簽訂的協議。新規定將影響維多利亞州對中國「一帶一...

對中國更強硬 澳洲新法可廢除一帶一路協議

美聯社報導，澳洲國會8日通過法案，讓政府有權取消下級政府與其他國家達成、有損澳洲利益的協議。外界認為，此舉是針對澳洲人口...

韓國性侵犯12日出獄 民眾揚言私刑嚴懲

12年前因綁架性侵女童，震驚韓國社會的性侵犯趙斗淳12日凌晨將出獄。隨著媒體曝光趙斗淳近況，民眾對他恐懼及憤恨升溫，網路...

拉抬生育率出新招 日本政府補助AI配對交友

日本去年新生嬰兒不到86萬5000人，創歷來新低，為挽救生育率，日本明年起將補助地方政府，使用人工智慧（AI）替未婚男女...

英歐貿易談判難產 英相將親訪歐盟總部做最後努力

英國與歐盟的貿易協議談判在「卡關」好幾周後，氣氛在7日急轉直下，英國官員警告談判可能破裂，歐盟代表也對敲定協議的前景感到...

熱門新聞

氣噗噗！與妻子吵架後想散心 結果一走就是450公里

美股早盤漲跌互見 特斯拉、台積電ADR再創新高

全球氣候變遷績效報告出爐！台灣排名倒數第5仍吊車尾

從來都是別人移民美國...美國富豪現在卻積極買「第二本護照」，為什麼？

經濟解析／蘋果將推新Mac晶片 會讓英特爾有多受傷？

真實版《絕地救援》？NASA養出史上首批「太空蘿蔔」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。