中國取消中印紀念郵票計劃 否認支持反印武裝

中國取消了與印度聯合發行紀念郵票的計劃，反映這兩個亞洲鄰國因邊境軍事沖突仍然關系緊張。

中國國家郵政局原計劃在4月與印度聯合發行一枚名為《中印建交七十周年》紀念郵票以及一枚《莫高窟》特種郵票。莫高窟是中國甘肅省的著名景點，那裡的佛教塑像石窟反映了中印兩國的文化淵源。

中國國家郵政局網站12月8日發布通告稱，這些計劃已被取消。通告沒有作出詳細說明。

自6月以來，中國和印度之間的外交關系一直緊張。當月的邊境軍事沖突中，至少有20名印度士兵在喜馬拉雅山西部遭到中國軍隊使用石塊和棍棒襲擊後身亡。

印方官員指責中國將緬甸武裝作為「代理人」

另據聯合早報中文網報道，印度匿名官員稱，佤邦聯合軍和若開民族軍等緬甸武裝組織近期成為北京的代理，為印度東北部境內的叛軍組織提供武器、後勤服務和藏身處，並在印緬接壤的邊界向印方發動襲擊。

不過，中國外交部否認支持反印度武裝團體的指控，並表示不干涉其他國家的事務，稱「中國一直對武器出口持審慎和負責任的態度，只與主權國家合作進行軍事貿易，不向非國家行為者出售武器」。

佤邦聯合軍也否認代表中國向恐怖組織提供任何援助或支持，稱「我們與印度的國家安全沒有任何關系，我們完全沒有計劃傷害該國……至於被指控是中國代理人，我認為這指控毫無根據。」

張平/ 石濤 （路透社等）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】