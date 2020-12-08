從來都是別人移民美國...美國富豪現在卻積極買「第二本護照」，為什麼？

摘要 1.第二本護照，是美國富豪現在最新的「購物」風潮。Google母公司Alphabat的前執行長施密特就被報導，正在申辦中東島國賽普勒斯的護照。 2.美國人對取得第二本護照的興趣提高，主要因為美國疫情持續延燒，富人想花錢買更多自由；美國大選結果，和國內社會動盪也是原因。

Google母公司Alphabat前執行長施密特（Eric Schmidt）是美國著名的超級富豪，坐擁所有富豪的標準配備：遊艇、私人飛機、曼哈頓頂層公寓。他最近新擁有的「寶物」，超出傳統想像——就是「第二本護照」。

《彭博》報導，10月份中東島國賽普勒斯的當地報紙曝光，施密特正在申辦賽普勒斯的護照。

事實上，加入由一國政府設立的、外籍富人出資就能取得護照的方案，現在是另類的「富豪俱樂部」。

疫情持續延燒，富豪花錢買自由

只需要花10萬美金（約新台幣285萬元），就能擁有第二本護照。好處主要有較低的稅率、更多投資機會，以及較少的旅行限制。過去，美國公民不太會花大錢買護照，因為美國政府不管美國公民在哪，都會向他們徵稅。

因此，這類型的業務通常是推銷給那些旅行限制較多的國家，例如中國、巴基斯坦等等。不過現在情況竟然不同了，業界知情人士告訴《彭博》，他們最近接到很多來自全世界最富國——美國——的詢問。

「以前從未有這種情況。」國籍和居留權諮詢公司Henley & Partners駐倫敦主管布魯威爾（Paddy Blewer）表示，他形容這就像大壩潰堤。「其實去年底就開始有徵兆，但現在勢頭越來越猛。」

《彭博》指出，美國富人對取得第二本護照的興趣提高，早在疫情之前就出現。不過，疫情確實又加大了這股推力，尤其是近期美國第二波疫情再起，管制措施重回嚴格的狀態，富豪們希望花錢買到更多行動自由。

聖盧西亞投資入籍部門執行長阿法瑞德（Nestor Alfred）說：「美國富豪在想：『我要擁有能夠快速行動的能力，不被困住。』」

美國社會動盪、拜登的富人稅助長富人拿他國護照

國籍諮詢公司Apex Capital Partners表示，通常他們的客戶詢問量一年約5件，但自本月初美國大選結束後，已經成長了650%。

數據顯示，「美國大選」竟然也是助長美國富人想拿第二本護照的原因。拜登的稅務方案，有可能打斷許多美國富人減低或避免資本利得稅的途徑，再拿另一本護照可增加操作空間。

據《USA Today》報導，早在2009年，臉書（Facebook）共同創辦人薩維林（Eduardo Saverin）就放棄美國國籍，在公司IPO前移民到新加坡，為了保護自己的數十億美金資產，不被美國政府徵稅。

另外，也有人是因為眼看美國社會動盪，心生不安，打算移居他國。

《USA Today》指出，根據海外美國居民協會（Association of Americans Resident Overseas）的數據顯示，移居海外的美國人有將近900萬人，為1999年的兩倍多。

有不少美國人覺得美國政治社會兩極化，許多進步價值，像是性少數者的權利、氣候變遷等議題，都在過去川普執政的四年期間被忽略，因此想要尋找新的定居國。

經濟未如預期成長，國內就業機會不夠，或是他國有更好發展的空間，也是美國人外移的因素。

Apex Capital Partners的創辦人凱茲（Nuri Katz）告訴《彭博》：「美國人現在就像中國人、俄羅斯人，他們要有備無患。」

（參考來源：USA Today、Bloomberg）

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