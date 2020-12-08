快訊

浙江台商可能是本土染疫！指揮中心鬆口：培養病毒確認序列

台灣2020年度代表字揭曉！歡迎來到「疫」時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從來都是別人移民美國...美國富豪現在卻積極買「第二本護照」，為什麼？

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
美國第二波疫情再起，富豪們希望花錢買到更多行動自由。歐新社
美國第二波疫情再起，富豪們希望花錢買到更多行動自由。歐新社

摘要

1.第二本護照，是美國富豪現在最新的「購物」風潮。Google母公司Alphabat的前執行長施密特就被報導，正在申辦中東島國賽普勒斯的護照。

2.美國人對取得第二本護照的興趣提高，主要因為美國疫情持續延燒，富人想花錢買更多自由；美國大選結果，和國內社會動盪也是原因。

Google母公司Alphabat前執行長施密特（Eric Schmidt）是美國著名的超級富豪，坐擁所有富豪的標準配備：遊艇、私人飛機、曼哈頓頂層公寓。他最近新擁有的「寶物」，超出傳統想像——就是「第二本護照」。

《彭博》報導，10月份中東島國賽普勒斯的當地報紙曝光，施密特正在申辦賽普勒斯的護照。

事實上，加入由一國政府設立的、外籍富人出資就能取得護照的方案，現在是另類的「富豪俱樂部」。

疫情持續延燒，富豪花錢買自由

只需要花10萬美金（約新台幣285萬元），就能擁有第二本護照。好處主要有較低的稅率、更多投資機會，以及較少的旅行限制。過去，美國公民不太會花大錢買護照，因為美國政府不管美國公民在哪，都會向他們徵稅。

因此，這類型的業務通常是推銷給那些旅行限制較多的國家，例如中國、巴基斯坦等等。不過現在情況竟然不同了，業界知情人士告訴《彭博》，他們最近接到很多來自全世界最富國——美國——的詢問。

「以前從未有這種情況。」國籍和居留權諮詢公司Henley & Partners駐倫敦主管布魯威爾（Paddy Blewer）表示，他形容這就像大壩潰堤。「其實去年底就開始有徵兆，但現在勢頭越來越猛。」

《彭博》指出，美國富人對取得第二本護照的興趣提高，早在疫情之前就出現。不過，疫情確實又加大了這股推力，尤其是近期美國第二波疫情再起，管制措施重回嚴格的狀態，富豪們希望花錢買到更多行動自由。

聖盧西亞投資入籍部門執行長阿法瑞德（Nestor Alfred）說：「美國富豪在想：『我要擁有能夠快速行動的能力，不被困住。』」

美國社會動盪、拜登的富人稅助長富人拿他國護照

國籍諮詢公司Apex Capital Partners表示，通常他們的客戶詢問量一年約5件，但自本月初美國大選結束後，已經成長了650%。

數據顯示，「美國大選」竟然也是助長美國富人想拿第二本護照的原因。拜登的稅務方案，有可能打斷許多美國富人減低或避免資本利得稅的途徑，再拿另一本護照可增加操作空間。

據《USA Today》報導，早在2009年，臉書（Facebook）共同創辦人薩維林（Eduardo Saverin）就放棄美國國籍，在公司IPO前移民到新加坡，為了保護自己的數十億美金資產，不被美國政府徵稅。

另外，也有人是因為眼看美國社會動盪，心生不安，打算移居他國。

《USA Today》指出，根據海外美國居民協會（Association of Americans Resident Overseas）的數據顯示，移居海外的美國人有將近900萬人，為1999年的兩倍多。

有不少美國人覺得美國政治社會兩極化，許多進步價值，像是性少數者的權利、氣候變遷等議題，都在過去川普執政的四年期間被忽略，因此想要尋找新的定居國。

經濟未如預期成長，國內就業機會不夠，或是他國有更好發展的空間，也是美國人外移的因素。

Apex Capital Partners的創辦人凱茲（Nuri Katz）告訴《彭博》：「美國人現在就像中國人、俄羅斯人，他們要有備無患。」

（參考來源：USA TodayBloomberg

【延伸閱讀】


賈伯斯 : 我從來不是為了錢而奮鬥》億萬富豪與百萬富翁的最大差異，從不為錢賣命
億萬富豪的真實告白 : 這6個好習慣，讓我獲得成功事業及財富
30年前富豪買豪宅，現在「真有錢人」都買媒體？看懂現代媒體回不去的困境
利率還是很低 三大壽險12月調降宣告利率

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

護照 疫情 美國大選 中東 拜登

延伸閱讀

每人2劑、全球70億人！航空公司「世紀任務」：如何配送140億劑疫苗？

中國市場，對台灣有多重要？經濟學人：就像中國有多麼依賴台灣半導體

多頭漲勢還沒停！給保守的你，股市大咖建議：5個「穩定配息」概念股

房市沒有飆漲的條件！股市老手：現階段，只有台股不能「預設高點」

相關新聞

從來都是別人移民美國...美國富豪現在卻積極買「第二本護照」，為什麼？

Google母公司Alphabat前執行長施密特（Eric Schmidt）是美國著名的超級富豪，坐擁所有富豪的標準配備：遊艇、私人飛機、曼哈頓頂層公寓。他最近新擁有的「寶物」，超出傳統想像——就是「第二本護照」。

歐版馬格尼茨基法通過 將制裁侵犯人權外國人

歐盟27國7日通過歐洲版的「馬格尼茨基法」，制裁侵犯人權的外國人。法案通過後，美國國務卿龐培歐發聲明表示支持。

清潔員誤倒「250倍氯」進泳池！俄國30人中毒6童危急

俄羅斯一座游泳池近日發生意外，泳池清潔人員誤在游泳池中加入超標250倍的氯，導致30人中毒，6名兒童危及生命。當局已展開...

【專家之眼】從北海道「旭川告急」談軍隊應變救災

今年入冬後日本新冠肺炎疫情狀況嚴重惡化，但是中央政府遲遲不願面對疫情真相發布警報，因此除感染範圍不斷擴散，全國病患人數持...

全球氣候變遷績效報告出爐！台灣排名倒數第5仍吊車尾

「2021年氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index，CCPI 2021）7...

影／俄煙火廠意外起火 「七彩煙火」狂炸點亮夜空

俄羅斯南部港口城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）一家煙火工廠，6日清晨意外著火並引發大規模爆炸，廠內煙火被...

世界貿易的頂上戰爭：美國不喜歡？難產中的WTO總幹事選戰

11月底，一家美國媒體發表了一則獨家新聞，宣稱有意角逐WTO總幹事寶座的韓國高官俞明希（Yoo Myung hee），由於未能獲得WTO多數支持，故打算退出選舉——如無意外，這場選舉將由不受美國支持的奈及利亞高官奧孔喬-伊維拉（Ngoji Okonjo Iweala）勝出，她將成為WTO首位來自非洲的女性領袖。

北海道「旭川告急」請求自衛隊救命：日本絕望爆發的最嚴重院內感染

「旭川吉田醫院的崩潰整整持續了一個月...為什麼不出動救人？」日本入冬後的武漢肺炎疫情急遽增溫，儘管中央政府仍遲遲不願意就「第三波疫情警報」提出正面警告，但除了病例持續全國擴散外，北海道，大阪都已進入了「準醫療崩潰」一線醫護人力耗竭的災難性危機。之中，北海道中部的旭川市，目前正爆發著國內最大規模的「院內感染」，超過３分之１的被感染者都是病院內的醫護人員。因此北海道廳與旭川市政府，7日也正式向日本自衛隊提出「救命請求」，希望由自衛隊緊急派出醫護團隊來增援前線。此一作法雖然彰顯了北海道疫情的嚴重性，但在民間輿論中卻引發了強烈反彈——因為旭川告急的醫院前線，早從11月初就已不斷呼救，但日本各級政府卻持續推拖閃躲飄，「直到徹底崩盤的現在，才終於想到應該救援？」

為續推和歐盟談判 英國願放棄違反國際法的片面條款

英國政府周一宣布，首相強生準備放棄原本揚言不惜違反國際法、片面撕毀部分脫歐協議的威脅。

2020全球公民活動自由度 台灣再列亞洲唯一開放國家

人權組織調查2020年全球公民活動空間的自由程度，台灣再度被列為亞洲唯一開放的國家。調查指出，在亞洲這個對LGBTQ族群...

委內瑞拉：馬杜羅所在黨接管議會

（德國之聲中文網）委內瑞拉總統馬杜羅所在的政治聯盟宣布在議會選舉中取得勝利。選舉委員會表示，統一社會主義黨及其盟友贏得67%的議會席位。共有來自約100個政黨的1.4萬名候選人參與大選。 歐盟外交與安

捍衛人權 歐盟擬推出歐版《馬格尼茨基法》

在目前德國擔任歐盟輪值主席期間內制定的相關規定將使制裁嚴重侵犯人權的個人、企業及組織成為可能。嚴重侵犯人權的行為中包括參與酷刑、奴役，或系統性性暴力...

熱門新聞

氣噗噗！與妻子吵架後想散心 結果一走就是450公里

Zappos台裔創辦人謝家華猝逝 人生最後6個多月陷沉淪

美股早盤漲跌互見 特斯拉、台積電ADR再創新高

說溜嘴？白宮女發言人疑似間接承認拜登勝選

全球氣候變遷績效報告出爐！台灣排名倒數第5仍吊車尾

英國太陽報：歐盟若不讓步 強生準備退出貿易談判

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。