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清潔員誤倒「250倍氯」進泳池！俄國30人中毒6童危急

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
官方初步調查為泳池清潔人員操作失誤，將過多的氯倒入泳池，導致泳池中氯含量超標250倍，不知情民眾下水中毒。Russian Investigative Committee
官方初步調查為泳池清潔人員操作失誤，將過多的氯倒入泳池，導致泳池中氯含量超標250倍，不知情民眾下水中毒。Russian Investigative Committee

俄羅斯一座游泳池近日發生意外，泳池清潔人員誤在游泳池中加入超標250倍的氯，導致30人中毒，6名兒童危及生命。當局已展開調查。

這座泳池位於俄羅斯南部的阿斯特拉罕（Astrakhan），超標的氯造成21名兒童、9名大人中毒，目前所有受害者仍住院觀察，其中6名兒童尚未脫離險境。

當地政府發言人克羅托娃（Anastasia Krotova）表示，6名情況危急的兒童正在加護病房中供氧搶救，她指出，受害者都出現呼吸困難及眼睛疼痛等症狀。

據官方初步調查，事故原因為泳池清潔人員操作失誤，將過多的氯倒入泳池，導致泳池中氯含量超標250倍，讓不知情民眾下水中毒。

目前泳池已經關閉，警方也展開調查。曝光照片顯示，救護人員與警員皆身著防毒套裝前往現場勘查，阿斯特拉罕地區州長巴布希金（Igor Babushkin）也前往當地兒童醫院探視受害者家屬。

氯是清潔用品中常見的化學物質，可用於殺死泳池中的細菌，但若大量攝入恐致昏迷，嚴重還可能致命。

俄羅斯一座游泳池近日發生一起意外，泳池清潔人員竟誤往游泳池中傾倒超標250倍的氯，導致30人中毒。TASS
俄羅斯一座游泳池近日發生一起意外，泳池清潔人員竟誤往游泳池中傾倒超標250倍的氯，導致30人中毒。TASS
目前泳池已經關閉，警方也介入調查。據曝光的照片顯示，救護人員與警員皆穿著防毒套裝前往現場勘查。圖／每日郵報
目前泳池已經關閉，警方也介入調查。據曝光的照片顯示，救護人員與警員皆穿著防毒套裝前往現場勘查。圖／每日郵報

中毒 超標 俄羅斯

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