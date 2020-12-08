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【專家之眼】從北海道「旭川告急」談軍隊應變救災

聯合報 / 張競／中華戰略學會研究員
北海道旭川市疫情告急，因此北海道與旭川市地方政府向自衛隊提出求援申請，希望獲得自衛隊挹注醫療能量。美聯社
北海道旭川市疫情告急，因此北海道與旭川市地方政府向自衛隊提出求援申請，希望獲得自衛隊挹注醫療能量。美聯社

今年入冬後日本新冠肺炎疫情狀況嚴重惡化，但是中央政府遲遲不願面對疫情真相發布警報，因此除感染範圍不斷擴散，全國病患人數持續增加，北海道與大阪都已逐漸瀕臨醫療防線崩潰危機警戒線，特別是北海道旭川市爆發出普遍性院內感染現象，甚至相當比例之感染者都是第一線專業醫療人員，因此北海道與旭川市地方政府，已於7日向自衛隊提出求援申請，希望獲得自衛隊所具備之醫療能量，支援地方政府應付疫病失控現象。

其實日本政府為何存心要迴避疫情真相，其實真正算計還是在於挽救目前業已推遲登場之東京奧運，否則不但是原先所有投資經費都無法回收，整個國家聲譽亦會因此受到嚴重挫折；所以菅義偉政府官員刻意淡化疫情嚴峻形勢，顯然是違背客觀科學事實，屈從於政治與經濟利益考量所致。

正因如此，日本政府未能及時動員自衛隊所具備醫療救援作業能量，投入應付特定地方疫情，其實就是因為不希望太過高調，避免產生媒體效應後，無法收拾後續殘局，讓國際社會對於日本後續推動奧運能夠順利舉辦，在管控疫情保障選手健康安全上無法產生信心。

儘管各國政府在應付自然或是人為災變時，若是超出地方政府作業能量，經常就會想到運用軍事部隊之作業能量，以便迅速動員投入應變。不過誠然軍隊醫療衛生體系，再加上相關醫療勤務部隊確實具有相當應付傷病之作業能量，但有時卻未見得能夠真正派得上用場。其中最具體案例就是本次美國為應付疫情，特別指派醫療艦停靠疫情嚴重之港口都會，但因為其醫療作業設施並非針對呼吸系統疫病所設計，因此使用狀況並不理想。

當然各方亦會舉出今年年初當武漢爆發疫情時，解放軍積極派出各種醫療、工程與運輸能量，支援地方政府進行醫療救護、設施營建以及物資運輸作業。儘管相當高調受到各方矚目，但事實上在武漢疫區中，解放軍醫療部隊兵力是專門負責火神山醫院，並且負責支援武漢市泰康同濟醫院，以及湖北省婦幼保健院光谷院區確診患者醫療救治任務，此外並未涉及任何其他醫療院所之醫療救治作業。

同時在其他應變支援項目上，其實解放軍在支援建設與提供運輸，相對於武漢地方政府本身所主導作業來說，所具作業能量比例亦是有限。所以千萬不要過度高估軍隊在協助地方政府應變救災上，所能提供之支援作業能量。畢竟軍隊主要任務是用於軍事作戰，而不是搶險救災或是處理疫病；客串支援或許可以，但救急不能救窮，到最後畢竟還是比不上熟門熟路的專業人員。

各國政府都有普遍將軍隊當作家中長工心態，總是認為有事找軍隊來幫忙，但事後卻吝於歸墊軍隊在協助支援應變所耗費之預算與資材。日本地方政府在此時只想到找自衛隊幫忙，但真正解決問題之道，其實是要主管醫政部會統一調派醫療人力與資源，依據疫情需求投入處理應變才是正途，乞靈於軍隊解困並非真正正本清源良方。

疫情 日本 自衛隊

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