為續推和歐盟談判 英國願放棄違反國際法的片面條款

英國政府周一宣布，首相強生準備放棄原本揚言不惜違反國際法、片面撕毀部分脫歐協議的威脅。

早在10月，彭博即已報導有關在英國內部市場法案（Internal Market Bill）上讓步的計畫，可見英國政府為了和歐盟達成新的貿易協議，正全力排除障礙。

英國與歐盟的談判處於關鍵階段，但雙方均表示在漁業、公平競爭規則等關鍵問題上分歧還是太大，談判有可能破裂。

今年初，英國政府決定起草新法案，推翻強生和歐盟已簽署的脫歐協議部分規定，導致雙方談判膠著。大臣表示，內部市場法案的條款，目的是在確保一旦在無法就相關問題達成協議，在北愛爾蘭和英國本土之間不會出現海關 。

英國政府周一證實，如果不再需要這些措施，願意從立法中取消。商業大臣Paul Scully周一告訴國會議員：「將這些條款以當前的形式保留，作為備案，等到討論完成，只是一種謹慎的做法。」

「磋商仍在繼續，有望未來幾天做出最終決定，」英國政府周一在聲明中稱。「如果能就磋商中的解決方案達成共識，眾大臣願意撤銷這些具有爭議的條款。」

根據內部市場法案，英國大臣有權決定哪些進入北愛爾蘭的商品可能會被轉運到歐盟，進而可能需要徵收關稅。