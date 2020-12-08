委內瑞拉：馬杜羅所在黨接管議會

（德國之聲中文網）委內瑞拉總統馬杜羅所在的政治聯盟宣布在議會選舉中取得勝利。選舉委員會表示，統一社會主義黨及其盟友贏得67%的議會席位。共有來自約100個政黨的1.4萬名候選人參與大選。 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱選舉過程不透明，因此沒有向當地派遣觀察員。

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反對派失去了最後的堡壘

在反對派領導人瓜伊多呼籲抵制投票後，投票率僅有31%。 不過，部分反對派還是參與選舉，並獲得了18%的選票。

這次選舉結果意味著，反對派失去了對議會的控制權。由於反對派抵制選舉，這種結果是可以預見的。 瓜伊多稱選舉是一場騙局。歐盟宣布不承認投票結果，因為不符合國際標准。

瓜伊多呼籲公投

對於反對派來說，還不清楚下一步該如何行動。瓜伊多呼籲全民公投，以此延長本屆議會的任期。去年年初，委內瑞拉議會選舉瓜伊多為議會主席。不久後，在委內瑞拉首都加拉加斯舉行的一次集會上, 瓜伊多突然宣布自己出任臨時總統。包括美國、德國和其他歐盟國家在內的約60個國家承認他的身份。

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除了政治危機之外，委內瑞拉的經濟狀況也著實堪憂：僅僅是2019年11月以來通貨膨脹率就上升了4000%。大部分人口依賴外部援助，飢荒已成為一種普遍現象。

文木 石濤 (德新社，路透社，法新社)

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