捍衛人權 歐盟擬推出歐版《馬格尼茨基法》

（德國之聲中文網）在目前德國擔任歐盟輪值主席期間內制定的相關規定將使制裁嚴重侵犯人權的個人、企業及組織成為可能。嚴重侵犯人權的行為中包括參與酷刑、奴役，或系統性性暴力。根據新制裁措施，當事人也將被禁止入境歐盟。

迄今，只能在與針對相關國家、或在特別制裁框架有關的情況下方能追究個人、企業和組織的侵犯人權行為，而這迄今使歐盟對侵犯人權現象難以作出迅速有力反應。沙特記者卡舒吉（JamalKhashoggi）在該國駐伊斯坦布爾大使館內遭殘殺事件即為明顯例證。歐盟在例如應對網絡攻擊和使用化學武器行為問題上制定有特別制裁框架。

歐盟成員國在上周即已就新規定達成政治共識。新規定的榜樣是美國的《全球馬格尼茨基人權問責法》（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）。該法案由美國國會於2016年通過，以制裁要對俄羅斯律師和經濟審計專家馬格尼茨基（Sergej Magnitski）死亡事件負責的個人。2009年，馬格尼茨基死於俄羅斯一所監獄中，此前，他遭受虐待，得不到足夠的醫療。

此次歐盟外長會議的其它議題是：與土耳其的持續緊張關系、委內瑞拉和格魯吉亞議會在選舉後所處的局勢。此外，外長們還將討論特朗普總統落選後的跨大西洋關系、引爭議的中國《香港國安法》造成的影響。

馬斯外長將代表德國參加布魯塞爾會議。會議在嚴格新冠防疫措施下舉行。

凝煉/石濤（德新社）

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