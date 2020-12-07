高級住宅500公斤炸彈驚魂 德國未爆彈頻出土

德國6日發現一顆二戰時期重達500公斤的炸彈，緊急撤離法蘭克福郊區周遭13000名民眾，所幸炸彈在數小時內就成功拆除，沒有造成人員傷亡。但歐洲及德國境內類似的事件在數個月內就已發生了好幾起，其中最大的炸彈甚至重達5400公斤。

高級住宅區緊急疏散

《德國之聲》報導，鄰近德國經濟重鎮法蘭克福的捷拉斯是出了名的高級住宅區，6日早上8點區內13000名居民就被叫醒並要求離開住所，以利炸彈的拆除作業。不只是捷拉斯的居民，德國鐵路局供退休員工居住的住宅也受到影響，最終花了兩小時順利將炸彈拆除。

法蘭克福在二戰時常是軍隊交火的戰區，也是德國境內受損最嚴重的區域之一，當時有超過5000人因戰死亡。因此此次德國官方不敢輕忽炸彈的威力，疏散了方圓700公尺的居民，而這顆至少75年前的炸彈是在當地挖掘工程中被發現的，初步判斷屬於英軍所有。

未爆彈頻「出土」

《環球新聞》報導，今年10月，波蘭軍方在德國和波蘭間的海域中引爆重達5400公斤的「地震炸彈」(earthquake bomb)這種炸彈在二戰中常被使用，而這顆巨大的炸彈是在以往納粹的領土中被發現。

近一年來，德國境內分別發現了6個二戰未爆彈，重量從250公斤到500公斤不等。而德國國內至今發現最大的未爆彈是在2017年9月同樣在法蘭克福所找到的2000公斤炸彈，當時疏散了65000名民眾，所幸這些未爆彈都在悲劇發生前被安全拆除。

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