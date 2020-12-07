快訊

不符作戰需求？「微型飛彈突擊艇」的身後辯證

南韓政府回應愛女被酒駕撞死連署！母悲痛：女兒像白白犧牲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以防疫為由禁和平遊行 希臘警暴力趕人

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
希臘的和平抗議集會遭政府以防疫為由介入。 歐新社
希臘的和平抗議集會遭政府以防疫為由介入。 歐新社

希臘警方以防疫為由拘捕遊行人士，引發大規模抗議。希臘警方日前以違反防疫規則為由，拘捕數十名參與年度遊行、以紀念2008年一名遭警察槍擊而死的少年，引發民怨四起，隨後發起更大規模的抗議，但警方仍在6日部署約4000名警察，不排除用更強硬的手段驅趕抗議民眾。

半島電視台報導，由現場傳出的影片顯示，防暴警察拘捕數十名參與遊行的民眾後，於6日下午進入首都雅典市中心的公寓樓，驅趕可能的遊行民眾，並投擲瓦斯彈，另外有影片證據顯示，警察不但驅趕民眾，也驅趕媒體記者，甚至爆發肢體衝突。

此次抗議行動是為了紀念2008年，一名15歲的少年亞歷山大．格里戈羅普洛斯遭到警察槍擊誤殺的事件，上個月也發生警察以暴力手段阻斷紀念1973年學生起義反對軍事統治的和平集會。即使遭到輿論指責，當局仍然沒有放鬆，也沒有消減暴力手段，甚至在6日發布一項禁止四人以上聚會的禁令，並聲稱是為了防止新冠肺炎擴散。

法新社報導，參與紀念被槍殺的少年的民眾主要由學生和左翼政客組成，原本定調為和平集會，但在警察介入後變成肢體衝突。當年槍殺亞歷山大的警官以殺人罪被判處無期徒刑，卻在2019年獲釋，引發民眾不滿，其家屬也向法院提起上訴。

根據報導，因為亞歷山大被殺，引發群情激憤，表達長年對警察暴力執法的不滿，每年在紀念日都會有和平集會，也幾乎會有大小型的衝突，尤其今年因為政府將防疫當作藉口，讓和平集會更難以舉行。

【更多精采內容，詳見

警察 希臘 槍擊

延伸閱讀

桃消載移工49人確診34人 徐國勇鄭文燦發50萬獎勵辛勞

港警國安處拘捕楊子雋等8人 涉中大遊行

宣導八大類場所戴口罩 南投今晚重啟防疫宣導隊

憂防疫現破口 張麗善：不排除嚴加執行防疫措施

相關新聞

北海道「旭川告急」請求自衛隊救命：日本絕望爆發的最嚴重院內感染

「旭川吉田醫院的崩潰整整持續了一個月...為什麼不出動救人？」日本入冬後的武漢肺炎疫情急遽增溫，儘管中央政府仍遲遲不願意就「第三波疫情警報」提出正面警告，但除了病例持續全國擴散外，北海道，大阪都已進入了「準醫療崩潰」一線醫護人力耗竭的災難性危機。之中，北海道中部的旭川市，目前正爆發著國內最大規模的「院內感染」，超過３分之１的被感染者都是病院內的醫護人員。因此北海道廳與旭川市政府，7日也正式向日本自衛隊提出「救命請求」，希望由自衛隊緊急派出醫護團隊來增援前線。此一作法雖然彰顯了北海道疫情的嚴重性，但在民間輿論中卻引發了強烈反彈——因為旭川告急的醫院前線，早從11月初就已不斷呼救，但日本各級政府卻持續推拖閃躲飄，「直到徹底崩盤的現在，才終於想到應該救援？」

伊朗欲裝先進離心機提煉濃縮鈾 英德法表達憂慮

英國、德國和法國政府今天表示，伊朗打算在納坦茲（Natanz）的鈾濃縮廠安裝先進離心機，這些計畫讓人「深感憂慮」

世界貿易的頂上戰爭：美國不喜歡？難產中的WTO總幹事選戰

WTO的總幹事人選問題，討論數月各國仍缺乏共識，也尚未確定下次選拔時間。原定11月初舉行的第三輪商議，也因美國意見喬不攏而破局。經歷數次總幹事遴選難產，WTO未來仍問題重重。

以防疫為由禁和平遊行 希臘警暴力趕人

希臘警方以防疫為由拘捕遊行人士，引發大規模抗議。希臘警方日前以違反防疫規則為由，拘捕數十名參與年度遊行、以紀念2008年一名遭警察槍擊而死的少年，引發民怨四起，隨後發起更大規模的抗議...

趙立堅發假圖批澳洲軍人 網路安全公司、專家： 假帳號助陣宣傳

一家以色列網路安全公司和數名澳洲專家表示，中國外交部發言人趙立堅在推特用假圖批評澳洲軍人後，社群媒體上有異常帳號擴大宣傳...

藐視法庭200次！「芝加哥七人案」為何引起全美關注？

鬼才編導艾倫・索金的最新電影《芝加哥七人案：驚世審判》，不久前在Netflix上映。本片改編自真實事件，1969年的美國身陷越戰泥沼，國內反戰運動也越演越烈。此時聯邦法院指控八名反戰人士「煽動暴力」，求處十年徒刑。這是一場沒有法律根據，卻早已寫定結局的「政治審判」。他們必須在法庭上為了莫須有的罪名自我辯護。

作戰無人機大對決 顛覆戰爭遊戲規則

無人機在現代戰爭裡扮演航空偵察、對地攻擊和近距空中火力支援等角色日益吃重，尤其在今年上半年的利比亞內戰、下半年高加索的亞塞拜然與亞美尼亞戰事裡一覽無遺。

擺脫困境！澳媒呼籲重啟對中國關係

中澳關係持續緊張，中國官媒新華社旗下參考消息網指出，有澳媒近日刊發文章呼籲重啟對華關係，「要擺脫我們給自己製造的困境」。

德國法蘭克福又見二戰未爆彈 緊急疏散1.3萬人拆除成功

德國法蘭克福6日成功拆除一枚第二次世界大戰期間的未爆彈，並為此撤離了近1萬3000名居民。

英脫歐貿易談判最後衝刺 外界緊盯歐盟峰會

歐洲聯盟和英國有關英國脫歐後貿易協議談判今天來到危機關頭，很難確定會有結果，仍有可能出現「無協議」的不利情況

日相菅義偉內閣民調大跌 支持率僅剩約5成

日本共同社與日本新聞網分別公布最新民調，兩家民調都顯示，日本首相菅義偉內閣近期支持率大跌10幾個百分點，支持率分別約為5...

羅馬尼亞大選膠著 新舊、親歐之爭

疫情蔓延之際，東歐大國羅馬尼亞近日照常舉辦大選，但出口民調顯示，執政黨國家自由黨（PNL）僅有微小優勢，隨時可能遭到過去執政的大黨社民黨（PSD）翻盤。羅馬尼亞雖然是歐盟會員國中人口第7多的國家

熱門新聞

狗狗獨留車內 熱心女走近見6個大字笑噴 網民：難怪牠眼神囂張

印度爆發怪病140人送醫！ 病患眼睛灼熱、嘔吐甚至昏迷

日男「連吃100天超商便當」 差點崩潰 內行網友：吃過量身體會臭

今天開盤前 五件事不可不知

美國這麼可憐？外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊

13歲女戀上20歲繼母「醋意大發」 假裝道歉藏刀刺斃父親

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。