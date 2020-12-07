以防疫為由禁和平遊行 希臘警暴力趕人

希臘警方以防疫為由拘捕遊行人士，引發大規模抗議。希臘警方日前以違反防疫規則為由，拘捕數十名參與年度遊行、以紀念2008年一名遭警察槍擊而死的少年，引發民怨四起，隨後發起更大規模的抗議，但警方仍在6日部署約4000名警察，不排除用更強硬的手段驅趕抗議民眾。

半島電視台報導，由現場傳出的影片顯示，防暴警察拘捕數十名參與遊行的民眾後，於6日下午進入首都雅典市中心的公寓樓，驅趕可能的遊行民眾，並投擲瓦斯彈，另外有影片證據顯示，警察不但驅趕民眾，也驅趕媒體記者，甚至爆發肢體衝突。

此次抗議行動是為了紀念2008年，一名15歲的少年亞歷山大．格里戈羅普洛斯遭到警察槍擊誤殺的事件，上個月也發生警察以暴力手段阻斷紀念1973年學生起義反對軍事統治的和平集會。即使遭到輿論指責，當局仍然沒有放鬆，也沒有消減暴力手段，甚至在6日發布一項禁止四人以上聚會的禁令，並聲稱是為了防止新冠肺炎擴散。

法新社報導，參與紀念被槍殺的少年的民眾主要由學生和左翼政客組成，原本定調為和平集會，但在警察介入後變成肢體衝突。當年槍殺亞歷山大的警官以殺人罪被判處無期徒刑，卻在2019年獲釋，引發民眾不滿，其家屬也向法院提起上訴。

根據報導，因為亞歷山大被殺，引發群情激憤，表達長年對警察暴力執法的不滿，每年在紀念日都會有和平集會，也幾乎會有大小型的衝突，尤其今年因為政府將防疫當作藉口，讓和平集會更難以舉行。

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