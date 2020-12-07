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德國法蘭克福又見二戰未爆彈 緊急疏散1.3萬人拆除成功
德國法蘭克福6日成功拆除一枚第二次世界大戰期間的未爆彈，並為此撤離了近1萬3000名居民。
這枚500公斤的英國炸彈是3日在法蘭克福一處建築工地發現，根據消防當局6日下午在推特上的宣布，炸彈不到兩小時就順利拆除。
當局要求當地加盧斯（Galus）區約1萬2800名居民上午撤離家中，同時有部分火車因此改道或誤點。
拆彈團隊在法蘭克福市中心西郊設立了一個半徑700公尺的疏散區，這個區域包括許多老人住宅、暖氣和網路基礎建設以及德國鐵路公司（Deutsche Bahn）設施。
消防單位發言人表示，當局先前表示拆彈作業最長需要5小時，但「若雷管位置是在專家可快速接近的位置，就可以很快地完成」。
第二次世界大戰結束約75年後，德國各處仍留有許多未爆彈，通常是在進行建築工事時發現的。今年稍早專家在柏林市郊特斯拉（Tesla）作為歐洲首座電池廠的建築用地，拆除了7枚二戰未爆彈。
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