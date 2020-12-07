羅馬尼亞大選膠著 新舊、親歐之爭

疫情蔓延之際，東歐大國羅馬尼亞近日照常舉辦大選，但出口民調顯示，執政黨國家自由黨（PNL）僅有微小優勢，隨時可能遭到過去執政的大黨社民黨（PSD）翻盤。羅馬尼亞雖然是歐盟會員國中人口第7多的國家，但同時也是最窮的國家之一，現任總理奧爾班希望延續其親近歐盟的路線。

選情陷入膠著

根據《半島電視台》報導，羅馬尼亞6日舉行大選，目前的執政黨PNL在INSOMAR的出口民調已32%得票率領先PSD的28%，但是在CURS-Avantgarde的出口民調中，PSD僅以30.5%的得票率領先PNL的29%，目前選舉結果仍陷入膠著，第三大黨則是偏右的新興政黨Alliance 2020 USR PLUS。

《政客》提到，如果執政的奧爾班以些微差距落為第2大黨，他還是可以與Alliance 2020 USR PLUS組閣，但就要延續過去少數政府的執政方式（意即執政黨並未掌握國會過半席次），雖然羅馬尼亞新冠疫情超過50萬人確診、12000人死亡，民眾還是在社交距離、戴口罩與消毒等防疫措施下繼續投票。

疫情、經濟雙重打擊

羅馬尼亞自1989年共產黨政權垮台後，持續由PSD執政，但該國政局不穩定，因此PSD與PNL有時也會組成大聯合內閣政府，而PSD執政時屢遭歐盟批評干涉該國司法獨立與貪污，2016年的國會大選由PSD勝出，但歷經3任總理後卻又輪到PNL的奧爾班執政。

他希望讓貧困的羅馬尼亞，以親近歐盟的方式發展經濟與現代化。人口約1900萬的羅馬尼亞雖然是27個會員國裡面人口第7多，但人均GDP僅13414美元為會員國中倒數，現在也陷入疫情與經濟的雙重打擊。

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