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白俄抗爭延燒4個月 總統堅決不下台

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

即使大選已經過了4個月，白俄羅斯民眾仍持續抗議，要求總統盧卡申科下台！盧卡申科在8月的選舉中疑似舞弊，當選後還想將原本可能當選的反對派逮捕，以致他們被迫流亡海外，種種行為引發民眾不滿，上街抗議。6日又有上百人遭到逮捕，雖然歐盟已經對白俄施加制裁，但盧卡申科仍不為所動。

軍警鎮壓示威民眾

根據《半島電視台》報導，6日又有大量白俄民眾在首都明斯克街上抗議，好幾千名群眾手上拿著白俄國旗、反對派的紅旗，和要求現任總統盧卡申科下台的標語，表達對8月大選結果的不滿。不過警方隨即強力鎮壓，並逮捕了上百人。

軍方也派遣車輛與水砲車在街上驅離民眾，但抗議民眾表示，國家多數人都不同意盧卡申科的統治，人民的抗爭將會持續進行。白俄羅斯8月舉行的大選中，統治該國數十年的盧卡申科疑似做票贏得大選，還揚言逮捕反對派候選人季哈諾夫斯卡亞。

俄國撐腰不為所動

季哈諾夫斯卡亞後來在境外勢力的幫助下逃往立陶宛，但他的丈夫、也是白俄羅斯政治活動家季哈諾夫斯基已遭到逮捕，她在國外也持續透過社群媒體，呼籲民眾繼續抵抗盧卡申科的蠻橫統治，面對盧卡申科的大規模鎮壓，反對派也持續調整抗議策略，從大量聚集在廣場逐漸改成游擊式、多點開花的抗爭。

《莫斯科時報》提到，面對大量抗爭以及歐盟的經濟制裁，盧卡申科背後有俄國撐腰，因此不為所動。普丁過去並沒有很喜歡盧卡申科，但因為白俄位處歐、俄之間的緩衝帶，因此俄國希望拉攏白俄政權，盧卡申科新上任時，甚至還要推動「憲政改革」，但實際上是透過修法限制反對派的權力。

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