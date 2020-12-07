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聲援香港受迫人士 美眾院將表決庇護法案

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 《香港01》報導，根據目前的議程安排，美國眾院將在當地7日表決《香港人民自由和選擇法》。此法若經兩院通過，並由總統簽署，受到政治迫害的港人將可依此法申請相關庇護。

根據《香港01》，「此法案被列為擱置規則（Suspension of the rules），意味著法案已獲至少三分之二議員支持，而辯論時間會被限制至40分鐘，亦不會出現新修訂，故法案有望在當天獲得通過」。

法案通過後將交由參議院審議，經參院表決後，再由總統簽署生效。生效後會為已持簽證到美國，但返回香港可能面臨政治迫害的香港人提供「臨時保護身份」。

此法也將加速處理為逃離政治迫害的香港居民赴美難民申請程序，《香港01》報導，其中包括「曾參與和平示威被捕、起訴或被判有罪的港人，以及急救員、記者、協助被捕人士的法律人員等在抗爭活動中擔當重要角色的人士」。

法案重點

根據在美港人成立的「香港民主委員會」，《香港人民自由和選擇法案》提供給政治受迫港人的方式有四種，分別是提供「臨時保護身份」，讓已經在美的港人合法居留和獲得工作許可。

再者是維持香港有別於中國的移民待遇。雖然美國已經取消部分或全部的香港特殊待遇，但是五年內，「香港在移民待遇方面將持續被視為有別於中國主權的政體」。

再者是這個法案會建立登記香港居民身份的程序以茲日後辦理美國簽證，也會提特殊或特快辦理身份予香港專業人才。

最後是加速辦理在美港人的合法永久居民身份，助香港人取得「綠卡」。「香港民主委員會」表示此舉「類似於當年為回應1989年天安門事件而在1992年施行的《中國學生保護法》」。

鄒宗翰/張慈 (香港01、香港民主委員會)

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