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伊朗軍方：核武之父 遭「人工智慧」衛星遙控機槍射殺
伊朗「核武之父」科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日在伊朗近郊遭暗殺身亡，伊朗半官媒梅爾通訊社指出，暗殺行動中使用了衛星遙控機槍。
報導引述革命衛隊副指揮官法達維（Ali Fadavi）指出，法克里薩德當天在德黑蘭郊區慘遭槍枝及汽車炸彈攻擊身亡，當時他的汽車正於高速公路上行駛，武器透過「人工智慧」「瞄準」法克里薩德。
自暗殺事件以來，各方對法克里薩德死亡說法不一。初期新聞報導稱他在槍戰中身亡，也有報導指出他是被安裝在皮卡車上遠端遙控機槍所擊殺身亡。
法達維6日表示，機槍很精準的一共對法克里薩德開了13槍，儘管他的妻子坐在同一汽車內距離僅有幾英吋距離，妻子卻沒有受傷。
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