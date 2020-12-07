快訊

海自咖哩決戰空自炸雞！日本自衛隊自豪「料理東西軍」

19歲女家中早產 嬰沒哭「以為死胎」阿公竟丟進前鎮河

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伊朗軍方：核武之父 遭「人工智慧」衛星遙控機槍射殺

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
半官媒梅爾通訊社指出，伊朗核武之父遭衛星控制機槍射殺身亡。路透
半官媒梅爾通訊社指出，伊朗核武之父遭衛星控制機槍射殺身亡。路透

伊朗「核武之父」科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日在伊朗近郊遭暗殺身亡，伊朗半官媒梅爾通訊社指出，暗殺行動中使用了衛星遙控機槍。

報導引述革命衛隊副指揮官法達維（Ali Fadavi）指出，法克里薩德當天在德黑蘭郊區慘遭槍枝及汽車炸彈攻擊身亡，當時他的汽車正於高速公路上行駛，武器透過「人工智慧」「瞄準」法克里薩德。

自暗殺事件以來，各方對法克里薩德死亡說法不一。初期新聞報導稱他在槍戰中身亡，也有報導指出他是被安裝在皮卡車上遠端遙控機槍所擊殺身亡。

法達維6日表示，機槍很精準的一共對法克里薩德開了13槍，儘管他的妻子坐在同一汽車內距離僅有幾英吋距離，妻子卻沒有受傷。

薩德 伊朗 德黑蘭

延伸閱讀

陸射新衛星 供一帶一路圖資

遙控機槍伏擊！4個Q&A看懂伊朗核武之父遭暗殺 為何會讓拜登很頭痛？

遙控機關砲？特工陷陣營？刺殺伊朗核武總工程師的「以色列疑雲」

伊核子科學家遇刺 如何報復陷兩難

相關新聞

路透：香港反對派議員資格被取消 川普將制裁12陸官員

路透引述三位知情人士報導，美國正準備對至少12位中國大陸官員實施制裁，理由是北京取消香港民選反對派議員資格的決策中，這些...

小行星地下樣本 首次成功回收

美聯社報導，裝有太空史上第一個小行星地下樣本的密封艙，從日本小行星探測機「隼鳥二號」（Hayabusa2）分離後，於日本...

聲援香港受迫人士 美眾院將表決庇護法案

《香港01》報導，根據目前的議程安排，美國眾院將在當地7日表決《香港人民自由和選擇法》。此法若經兩院通過，並由總統簽署，受到政治迫害的港人將可依此法申請相關庇護。

伊朗軍方：核武之父 遭「人工智慧」衛星遙控機槍射殺

伊朗「核武之父」科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日在伊朗近郊遭暗殺身亡，伊朗半官媒梅爾...

最後努力！英國與歐盟重啟談判 談成機率五五波

英國脫歐貿易協議談判在布魯塞爾重啟，為克服歧見做最後的努力，跡象顯示，達成協議的重大阻礙之一有望獲得解決，但另一項關鍵癥...

日本擬明春開放台客旅遊

日媒朝日新聞報導，日本政府研擬明年春天鬆綁海外觀光客赴日旅遊，初步開放少量的旅行團，為東京奧運觀光客訪日管制進行「實證實...

達成貿易協議最後機會 歐盟英國展開艱難談判

歷經8個月協商，英國與歐洲聯盟（EU）仍未能就英國脫歐後雙邊貿易關係達成協議。兩方將在今天恢復談判，預計為期2天，這很可...

賴比瑞亞總統推動公投修憲 面臨考驗

西非國家賴比瑞亞8日將舉行縮短總統任期的公民投票，部分反對派人士憂心總統維阿（George Weah）將利用公投修憲，繼...

脫歐後貿易協議 法國要求英國開放廣泛漁業准入

法國歐洲事務國務秘書波恩表示，法國知道與英國達成的任何脫歐後貿易協議，法國漁民將不再保有目前在英國海域的漁獲配額，但雙方...

委內瑞拉國會選舉 馬杜洛料獲勝瓜伊多地位恐不保

委內瑞拉今天舉行立法機關「國民議會」選舉，預料結果將鞏固總統馬杜洛的權勢，進一步弱化其對手瓜伊多。獲美國支持的反對派領袖...

羅馬尼亞大選疫情陰影下登場 親歐執政黨料勝選

羅馬尼亞今天舉行國會大選投票，親歐的自由派執政黨在處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情方面雖飽受批評，仍可望...

英國脫歐後高等教育學費恐飆 歐盟留學生料減少

英國的牛津和劍橋等大學享譽全球，是不少國際學生嚮往的高等學府，但來自歐洲聯盟國家的學生指出，英國脫離歐盟後，學費將會飆漲...

熱門新聞

丈夫懷疑不忠！新娘遭婆家脫褲「驗貞操」 哭喊拒絕被無視

美國這麼可憐？外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊

今天開盤前 五件事不可不知

迫喬州推翻大選結果 川普遭拒

太空史上第一個小行星地下樣本 日本成功採集帶回地球

川普威嚇力不減！249名共和黨參眾議員 僅27人承認拜登勝選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。