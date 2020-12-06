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英國脫歐期限將至 漁權、關稅障礙難解

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
英國首相強森與馮德萊恩近日終於恢復談判，但未來是否能達成脫歐協議仍有很大變數。（Photo by EU2017EE Estonian Presidency on Wikimedia under CC 2.0）
英國首相強森與馮德萊恩近日終於恢復談判，但未來是否能達成脫歐協議仍有很大變數。（Photo by EU2017EE Estonian Presidency on Wikimedia under CC 2.0）

數度談談停停的英國脫歐談判近日將再次恢復協商。英國首相強森與歐盟執委會主席馮德萊恩5日透過通話，確認雙方將繼續談判，不過過去卡關的非關稅障礙、漁權與司法管轄等問題仍在，外界都很好奇雙方將如何克服歧見？而雙方雖承認意見落差大，但也表示會透過談判持續溝通，畢竟無協議的後果恐致兩敗俱傷。

設法尋求共識

根據《英國廣播公司》報導，先前談判陷入僵局的雙方，在英國首相與歐盟執委會主席馮德萊恩5日經過電話聯絡後，確定恢復談判，雙方談判代表將會於6日到歐盟總部所在的比利時首都布魯塞爾繼續展開協商，強森與馮德萊恩在7日也會再進行一次對話。

不過在雙方的聯合聲明中，有關漁權、貿易競爭規則與脫歐協議適用範圍等過去持續卡關的地方仍然持續無法獲得進展，但是雙方都了解如果沒有談成協議的結果恐會很嚴重，因此雙方的談判團隊會更努力達成共識。英國雖然已在今年1月脫歐，但享有1年談判緩衝期，將於31日到期。

非關稅限制部分，歐盟要求英國在勞工、環保與補助等標準在脫歐後還是要與歐盟一致，但英國堅持要與歐盟脫鉤。漁權上，英國主張脫歐後，相關海域必須要英國獨享，但歐盟就不讓英國享有漁獲優惠；在管轄權上，以司法為例，如果英國人在歐洲其他地方犯罪，是否還適用歐盟的法規？

談判多頭馬車

《金融時報》提到，這次談判被形容是雙方在賭局上「最後一回合」，而且英國脫歐協議與歐洲執委會協商完後，還要交由歐洲議會表決，到時候時間趕不及的可能性很高，英國政府目前表示，如果協議有談成、但來不及在明年1月實施的話，將會以行政命令暫時替代。

而歐盟面對的不只英國，還有荷蘭、丹麥、比利時、西班牙等國的壓力，他們希望歐盟在面對英國時，在非關稅障礙上不能妥協於英國的主張，由於歐盟怎麼樣與英國談攸關聯盟自身內部穩定，外界也持續關注這場拖延1年、即將結束的英國脫歐將會如何發展。

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