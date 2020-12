過渡政府拒交權 蘇丹民主轉型受阻

好不容易將向民主邁進的蘇丹近日可能受挫!目前接管蘇丹政權的委員會主席布爾漢近日表示,不願意與蘇丹政府進行民主化轉型,要由自己來領導蘇丹轉型。蘇丹2019年將強人阿巴希爾趕下台後,經過多次抗議、多國介入調停後才組成過渡政府,恐讓蘇丹再陷入政治動盪。

拒絕下放權力

根據《半島電視台》報導,蘇丹現任國家元首、擔任主權委員會主席的布爾漢近日宣佈,拒絕蘇丹過渡政府建立新政府、將權力下放的主張,將由他所領導的主權委員會(CTP)對蘇丹轉型進行協調,這讓蘇丹過渡政府發言人薩拉表示,布爾翰的行為已經違憲。

蘇丹在2019年將統治多年的強人阿巴希爾推翻下台後,軍方當時掌握了政權,但反對派要求舉行大選,因此在政變後又爆發多次抗議與衝突,軍隊甚至還有開槍鎮壓抗議民眾,後來在非洲聯盟與衣索比亞等國家協助調停下,才順利組成6位公民、5位軍方的過渡委員會。

蘇丹恐再陷動盪

過渡委員會後來決定先組成過渡政府,等到2022年再進行全國大選,並由總理哈姆杜克領導。哈姆杜克政府便批評布爾漢要摧毀蘇丹的體制,並像先前主導抗議的「自由與改變力量(FFC)」表達過渡政府對此反對的立場,這也讓外界擔心蘇丹將再陷入政治動盪。

埃及大報《金字塔報》提到,。除了蘇丹有內政、對以色列關係外,衣索比亞也面臨提格瑞省內戰、復興大壩與下游國家談判等問題,哈姆杜克透露,雖然目前談判大多談妥,但還有後續關鍵部分還要努力,北非的政治局勢也讓外界十分關注。

圖說:蘇丹過渡委員會領導人布爾漢近日表示,將不理會現任政府而另組機關領導蘇丹,引發當地政治動盪。(Photo by Agence France-Presse on Wikimedia under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

