中日韓峰會難成 日媒：徵用工衝突未解 菅義偉難訪韓

日本媒體研判，日本與南韓間因為二戰時期強制徵用勞工訴訟持續對立，中日韓峰會今年內恐難舉辦。雖然今年擔任議長國的南韓稱「尚未定案」，並表達希望盡快舉行，但狀況不樂觀。

日韓關係因徵用工訴訟對立，南韓最高法院2018年判決日本企業敗訴，必須為二戰時強制徵用南韓勞工做出賠償，引起當時安倍政府強烈反彈，並警告若南韓將強制扣押的日企資產進行拍賣，將演變成「嚴重的事態」。

日媒時事通訊報導，關係人士透露，在菅義偉接任首相後，曾透過非正式管道向南韓政府提出由南韓政府代為賠償原告等提案；上月南韓國家情報院院長朴智元訪日，則向菅義偉拋出「日韓領袖共同宣言」，建議菅義偉與南韓總統文在寅政治解決此事。但因日本政府對韓強烈不信任感，日方堅持南韓必須先修正判決恢復原狀，不肯退讓，最終，共同宣言未有任何具體內容。

雖然南韓外交部3日公開表示，持續協商中，希望中日韓峰會能盡快召開，但並未提到「今年內舉行」。日本不具名外務省官員表示，此時非菅義偉訪韓的狀況。目前南韓政府仍未提出具體開會時程、議題，日本官員判斷，今年舉行已不可能。

日本經濟新聞報導則指出，文政權近來對日本頻送秋波，除了朴智元拋出共同宣言，韓日議會聯盟會長金振杓也拜會菅義偉，希望藉領袖會談舉辦之機，邀請菅義偉訪韓。報導指出，文在寅政權有意趁明年夏天東京奧運時，再次醞釀與北韓對話的氣氛，為此，不能欠缺日方的協助，希望透過領袖會談演出和解戲碼，並透過舉辦中日韓峰會，打破與周邊國家的外交僵局。

但日經指出，日韓因徵用工問題造成對立的鴻溝未解，若南韓無法保障不會出售日本企業遭扣押資產，菅義偉很難訪問南韓。且今年12月、明年1月在南韓各有一起南韓慰安婦對日本政府求償的官司將宣判，判決結果很可能進一步升高雙方對立，明年雙邊關係仍很難樂觀。

另一方面，南韓將在明年4月舉行首爾、釜山兩大城市的市長選舉，屆時距離2022年3月南韓總統選舉也進入倒數一年；日本在夏天舉行東京奧運後，9月將面臨自民黨黨主席選舉、10月眾議院任期期滿改選，雙方勢必都會高度關注國內輿論的變化。

日韓領導人面對面會談上一次是在2019年12月，藉在中國成都舉行中日韓峰會之機舉行，雙方領導人已經一年未曾會談。