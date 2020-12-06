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日本擬明春試行海外團客旅遊 台灣可望列開放對象

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本政府仍將推動觀光視為重要政策，但也擔憂開放海外觀光客讓疫情升溫衝擊東京奧運。歐新社
日本政府仍將推動觀光視為重要政策，但也擔憂開放海外觀光客讓疫情升溫衝擊東京奧運。歐新社

日媒朝日新聞報導，日本政府研擬明年春天鬆綁海外觀光客赴日旅遊，初步開放少量的旅行團，為夏天的東京奧運觀光客訪日管制進行「實證實驗」。初步鎖定試行對象包括台灣、中國等疫情穩定的亞洲地區觀光客。

報導指出，目前日本政府規劃，將開放小規模、分散型的團體旅行，各旅遊團行程將分散行動，不會集中在一起，且所有團員都搭乘巴士團進團出，徹底貫徹防疫政策。初步構想開放的對象包括台灣、中國等疫情平穩的亞洲國家。但何時實施、實施對象，仍要密切關注海內外的疫情後決定。

日本目前以入境須隔離14天的前提下，開放了部分簽證可入境，但不包括觀光簽證，根據日本政府觀光局（JNTO）的統計，包括商務客在內，10月分訪日人數比去年同期減少了99%。

報導指出，日本首相菅義偉延續安倍施政，將擴大海外觀光客赴日觀光視為重要政策，仍希望疫情過去後，達成「2030年訪日客6千萬人」目標。但另一方面，政府高層也提到，若觀光客入境讓疫情進一步擴大，恐衝擊東京奧運，不會同意在東京奧運前開放自由客入境。日本政府計畫待東奧結束後，分階段開放一般觀光客入境旅遊。

東京奧運 日本

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