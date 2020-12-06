分析：假如孟晚舟獲釋，「兩個邁克爾」命運如何？

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（德國之聲中文網）如果美國與中國就釋放拘押在溫哥華的華為高管孟晚舟達成協議，加拿大可望結束與中國發生的這場惡性外交爭端。不過這起事件也表明，如果沒有美國的介入，加拿大缺乏與北京討價還價的能力。

即便華為首席財務官孟晚舟返回中國，中加關系仍面臨重大挑戰。2018年12月，在加拿大警方應美國政府司法互助要求逮捕在溫哥華轉機的在孟晚舟之後不久，中國拘留了兩名加拿大男子——康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗邁克爾（Michael Spavor） ——-並指控他們涉嫌間諜犯罪。

由於未能使他們盡快獲釋，加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）數月來一直在呼籲"重新設定 "與中國的關系。該呼籲旨在平衡在人權問題上的堅定立場、捍衛香港的獨立空間和在氣候變化等問題上與中國的協作。

四位知情人士表示，由於加拿大政府內部對采取何種措施存在分歧，而且意識到渥太華對北京的影響力十分有限，這一努力停滯不前。一位知情人士說，"對中國有效施壓的唯一辦法是和志同道合的國家組成聯合陣線。美國是其中的關鍵角色，少了它什麼都做不了。"另一位知情人士透露，美國檢察官正在與孟晚舟的律師討論有關她的刑事指控的協議。

加拿大前駐華大使趙朴（Guy Saint-Jacques）接受加拿大廣播公司采訪時說，"讓我們期待他們正在認真討論，能夠達成一個解決方案，否則，我認為兩國關系將在很長一段時間內陷入麻煩。" 加拿大官員對是否參與孟晚舟案談判保持沉默，總理特魯多周五（12月4日）被問及此事時拒絕發表評論。他說，他的 “首要任務 ”是讓被拘押者獲釋。

外交政策專家表示，加拿大將堅持要求特朗普政府——盡管該政府與渥太華的關系並不那麼好——把讓中國保證釋放被關押的加拿大人作為達成協議的條件之一。

前加拿大駐華外交官、現在維多利亞大學的研究員菲爾-卡爾弗特（Phil Calvert）說，"如果不能將釋放‘兩個邁克爾’放進談判方案，孟晚舟返回中國之後，我們再無任何籌碼。"

即便孟晚舟獲釋，接下來的挑戰還包括是否允許華為5G電信網絡提供設備。其他主要盟國已經對華為產品實施了禁令，但渥太華表示仍在考慮之中。有消息稱，加拿大實際上已經封殺了華為，但是因為擔心影響被中國拘留“兩個邁克爾”的命運，沒有公開宣布。

總理特魯多領導的自由黨組建的少數派政府，受到反對黨保守黨的壓力，被要求對中國采取更強硬的立場。保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）11月19日接受采訪時說，“（兩國關系）沒有被重新設定。我沒有發現任何一件與中國相關的事情發生了變化。" 商鵬飛辦公室提到了該外長上周發表的評論，他說加拿大將對中國采取靈活的立場。他說，"強硬和不負責任的言辭 "不會對被拘留者有什麼幫助。

美國當選總統拜登本周表示，他的首要任務之一是與盟友們攜手合作， "這樣我們就可以制定一致的策略 "對付中國。渥太華將在這種聯合中扮演何種角色尚不清楚。一位知情人士說，亞洲地區志同道合的民主國家，例如日本和韓國，是制定協同對付中國政策的重要盟友。該知情者說，"沒有美國，加拿大就沒有對華政策。"

張平/安靜 （路透社）

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