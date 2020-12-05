威懾大陸新手段？美敲定國防授權法最終版本 重申「挺台壓中」

經過數月以來的協調，美國聯邦參眾兩院軍事委員會周四（12月3日）就2021年國防授權法案的最終版本達成一致。該法案尚需經過參眾兩院重新各自表決通過後，才會送交給總統川普簽署生效。

參議院軍事委員會和眾議院軍事委員會共和黨議員在達成共識後分別公布了15頁和3頁的法案草案摘要。

參議院軍事委員會在摘要中提到「太平洋威懾計劃」（Pacific Deterrence Initiative）。該計劃旨在向中國和任何潛在的對手以及美國的盟友發出一個強烈的信號：美國將堅定地捍衛其在該地區的利益。除此之外，2021年國防授權法案還涉及多項用來制止中國惡意行為的條款，其中包括：避免中國獲取敏感的國防方面的知識產權、技術和數據；要求在聯邦登記冊中公開報告在美國經營的中國軍事公司的情況；禁止向香港警察出口管制國防物品和服務以及管制軍需品等。該摘要還重申了對台灣、波羅的海國家、印度、越南和日本等各盟友夥伴的承諾和支持。

威懾中國新手段之一：支持台灣

眾議院軍事委員會共和黨議員發布的摘要中也特別列出了「威懾中國的新手段」。其中包括：支持台灣、捍衛香港、太平洋威懾計劃、防範中國工業間諜、要求中國軍工企業透明化、謀求中國從世界銀行援助計劃中「畢業」、保護美國工業供應鏈、保護關鍵研究、要求美國在國際金融機構代表尋求中國借貸透明化等。

眾議院軍事委員會共和黨議員針對「支持台灣」指出，「國防授權法支持美國協助台灣發展具有備戰能力的現代化防衛部隊，以便滿足台灣維持足夠的自我防衛能力，法案還要求美國國防部提供年度報告，說明國防部在防止競爭對手達成對美國防衛夥伴戰略目標的做法上的進展。」

而長達4500頁的2021年國防授權法案的最終草案本身與台灣有關的條款包括以下四條：1260表達國會關於《台灣關係法》意見的聲明；1260A關於對台軍售年度簡報；1260B關於美台醫療安全夥伴關係年度報告，以及9724條款關於台灣公民在國際金融組織的公平雇傭規範。

特別點名華為和中興

「保護美軍基地」也被視為威懾中國的新手段之一，眾議院軍事委員會共和黨議員指出，2021年國防授權法案要求美國國防部在海外部署新武器裝備和部隊前，向國會通報向使用「有風險」的5G網路、服務和設備的東道國採取的措施。這裡特別提到了華為和中興。

《南華早報》也報導稱，美國國會計劃要求國防部重新考慮向使用中國5G通信技術的國家派遣軍事裝備或部隊。這項規定在2021年國防授權法案的最終草案中佔了1000多頁，似乎是為了給中國電信巨頭華為和中興通訊施加更大壓力。

2021年國防授權法案授權美國2021財年國防支出7405億美元。與近年來一樣，除包含軍隊薪資和設備采購等眾多內容以外，該法案還專門設立了針對中國的條款。

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