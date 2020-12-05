快訊

女童燒成焦屍 里長驚：她原本坐遊覽車怎會跑去坐炮車

Live／SBL開幕戰直播 新生璞園對決純本土台銀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本密封艙成功脫離隼鳥2號 6日返回地球

中央社 / 東京5日綜合外電報導
隼鳥2號（Hayabusa 2）在日本時間今天下午2時30分，成功完成密封艙分離作業。密封艙內很可能成功裝有保留太陽系46億年前誕生時痕跡砂石，有助解答生命起源。 法新社
隼鳥2號（Hayabusa 2）在日本時間今天下午2時30分，成功完成密封艙分離作業。密封艙內很可能成功裝有保留太陽系46億年前誕生時痕跡砂石，有助解答生命起源。 法新社

很可能成功帶回解答生命起源物質的日本密封艙，今天成功與探測機「隼鳥2號」分離，預計6日凌晨進入地球大氣層，順利的話，將落在澳洲南部沙漠地帶，讓為期6年探索暫告段落。

日本放送協會（NHK）報導，隼鳥2號（Hayabusa 2）在日本時間今天下午2時30分，成功完成密封艙分離作業。密封艙內很可能成功裝有保留太陽系46億年前誕生時痕跡砂石，有助解答生命起源。

隼鳥2號花了超過1年時間折返地球、飛行距離約3億公里，目的就是將可能成功採集到小行星砂石的密封艙送回地球；在成功完成密封艙分離作業後，隼鳥2號接下來將變更軌道，繼續前往其他小行星，挑戰各項任務。

跟隼鳥2號分離的密封艙，預計日本時間6日凌晨2時28分到29分進入地球大氣層，並在之後的凌晨2時50分左右著地，由相關人員進行回收。

如果密封艙能夠成功返回地球的話，將是日本繼隼鳥1號後再度將小行星砂石帶回地球，而這項艱難的任務能否成功受到舉世關注。

隼鳥2號2014年12月順利從鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達小行星「龍宮」周邊。到返回地球的整個計畫，約需花費289億日圓（約新台幣80億4000萬元）。

隼鳥2號2019年2月22日成功登陸龍宮，同年7月又成功二度登陸，同年11月返航。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時痕跡，可說是「時空膠囊」，這些砂石很可能保有太陽系誕生初期樣貌，有助解答生命起源。

日本 砂石 太陽系

延伸閱讀

日本單日45死創新高 大阪府等地醫療告急

子宮頸癌疫苗或可防肛門癌 日本擬同意男性施打

日本大阪計程車跟進東京 乘客不戴口罩將拒載

解禁核食？行政院：日本食品議題目前尚未有任何討論

相關新聞

美媒：拜登顧問稱美快沒時間抗衡了...擔憂「一覺醒來中國已犯台」

美國新聞網站Axios 報導，美國總統當選人拜登的顧問麥克克里斯托表示，中國軍事實力增長比大家所察覺快很多，美國快要沒有...

龐培歐再出手批「假交流真宣傳」 終止5項對陸計畫

美國國務卿龐培歐4日晚間發布聲明表示，終止5項與中國大陸的計畫，並稱這些計畫是「偽裝成文化交流」，由中國大陸全額資助，作...

貼假照惹風波 中國只敢拿澳洲開刀？

中國外交部發言人趙立堅，11月30日在推特發布一張澳洲士兵手握血淋淋刀子抵住一名阿富汗兒童脖子的假照片，譴責澳洲士兵屠殺...

日本密封艙成功脫離隼鳥2號 6日返回地球

很可能成功帶回解答生命起源物質的日本密封艙，今天成功與探測機「隼鳥2號」分離，預計6日凌晨進入地球大氣層，順利的話，將落...

崔天凱喊話拜登：中願重開美駐成都領館 視美對中態度決定

根據報導，中國駐美國大使崔天凱美東時間3日說，中國願考慮重開美國（駐成都）領事館，並允許美國記者重返中國，但一切都取決於...

子宮頸癌疫苗或可防肛門癌 日本擬同意男性施打

人類乳突病毒（HPV）疫苗一直以來是用來預防子宮頸癌、以女性為施打對象，但由於被認為對預防肛門癌等同樣有效，日本政府本月...

英脫歐過渡期年底結束 貿易談判喊 卡領袖急熱線

英國和歐洲聯盟談判代表今天暫停貿易磋商，急請雙方領導人設法縮小歧見並透過電話達成協議，不到1個月後英國脫歐過渡期就要結束

金融時報讀者評選「全球12最具影響女性」 蔡英文上榜！

英國「金融時報」讀者評選出2020年全世界最具影響力的12名女性，總統蔡英文、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Arde...

美印太司令證實 共軍成功試射「航母殺手」導彈

美國印太司令戴維森首度證實，共軍成功進行有「航空母艦殺手」之稱的反艦彈道飛彈試射。華盛頓郵報專欄作家羅金呼籲即將上任的拜...

巴西遊覽車衝出高架橋釀禍 14死26傷

巴西東南部米納斯吉拉斯州內地城市瓊蒙雷瓦德（João Monlevade）在當地時間4日下午發生一輛遊覽車自15公尺高的...

土耳其總統再放炮：盼法國很快擺脫馬克宏

土耳其總統厄多安曾說法國總統馬克宏應該「去看精神科做檢查」，引發軒然大波。厄多安4日表示，希望法國很快就會「擺脫」馬克宏...

馬克宏受訪談維吾爾人困境 籲中國關閉集中營

面對近月來的紛擾，法國總統馬克宏今晚接受法國網路媒體Brut專訪，盼與年輕世代溝通。他重申不會讓新法限制自由，也再次呼籲...

熱門新聞

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

美甲撞款「公猴藍蛋蛋」 網見笑歪：大自然真難懂

NASA只花30元 就請到民間公司採集月球土壤

擴大圍堵中共 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

美印太司令證實 共軍成功試射「航母殺手」導彈

日太空人推特秀高雄、台南空拍照！ 網友致謝「歡迎來台灣玩」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。