日本密封艙成功脫離隼鳥2號 6日返回地球

很可能成功帶回解答生命起源物質的日本密封艙，今天成功與探測機「隼鳥2號」分離，預計6日凌晨進入地球大氣層，順利的話，將落在澳洲南部沙漠地帶，讓為期6年探索暫告段落。

日本放送協會（NHK）報導，隼鳥2號（Hayabusa 2）在日本時間今天下午2時30分，成功完成密封艙分離作業。密封艙內很可能成功裝有保留太陽系46億年前誕生時痕跡砂石，有助解答生命起源。

隼鳥2號花了超過1年時間折返地球、飛行距離約3億公里，目的就是將可能成功採集到小行星砂石的密封艙送回地球；在成功完成密封艙分離作業後，隼鳥2號接下來將變更軌道，繼續前往其他小行星，挑戰各項任務。

跟隼鳥2號分離的密封艙，預計日本時間6日凌晨2時28分到29分進入地球大氣層，並在之後的凌晨2時50分左右著地，由相關人員進行回收。

如果密封艙能夠成功返回地球的話，將是日本繼隼鳥1號後再度將小行星砂石帶回地球，而這項艱難的任務能否成功受到舉世關注。

隼鳥2號2014年12月順利從鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達小行星「龍宮」周邊。到返回地球的整個計畫，約需花費289億日圓（約新台幣80億4000萬元）。

隼鳥2號2019年2月22日成功登陸龍宮，同年7月又成功二度登陸，同年11月返航。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時痕跡，可說是「時空膠囊」，這些砂石很可能保有太陽系誕生初期樣貌，有助解答生命起源。