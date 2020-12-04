澳洲博物館稱「新冠肺炎源於中國」 遭大陸外交官發函關切
在中澳兩國「漫畫事件」發酵之際，澳洲當地一間博物館在一場展覽的相關看板中，稱新冠肺炎（COVID-19）「起源於中國大陸」，引發關注。
據澳媒《布里斯班時報》（BrisbaneTimes）當地時間周四（3日）報導，位於西澳洲州首府伯斯的博拉巴迪普博物館，在新冠肺炎的介紹性語言中，用英文添加了「起源於中國大陸」的描述。
另一方面，展覽中的一幅互動性世界地圖，在參觀者選擇國家名稱後，地圖上對應的國家版圖會亮燈。但在選擇中國時，僅中國大陸的燈被點亮，台灣地區的燈仍是熄滅狀態。
對此，當地中文媒體公司最西澳文化傳媒（MostWA）的負責人張女士曾發信給該博物館，稱博物館在誤導大眾。中國駐伯斯總領事董志華也在得知情況後，向博物館方發出信函「要求說明情況」。
隨後，博物館館長回應稱，對「不準確（的地方）」表示歉意，並稱這是「無心之失」（innocent mistake）。他同時承諾將立刻修改對新冠肺炎的描述標籤，地圖也會被修復。
該館長稱，「我們收到的建議完全不是來自（中國駐伯斯）總領事的壓力，而是讓我們開始關注存在的問題，兩處都是事實性的錯誤，我們樂於改正。在未來的某一時刻，人們會對新冠肺炎起源有個結論，我們操之過急（jump the gun）了。」
但西澳洲財長懷亞特（Ben Wyatt）卻稱「台灣問題始終存在爭議。」他說：「我不覺得博物館一開始的立場有甚麼特別的爭議。」西澳洲州長麥高文（Mark McGowan）則表示，博物館決定修改展覽的決定，是館方做出的。
對於新冠肺炎溯源問題，大陸外交部曾多次回應稱，在溯源問題上，中方本持開放、透明、負責任的態度，率先同世衛組織開展科學合作。世衛組織也向中方提供了全球新冠病毒溯源的研究進展，有關合作正在穩步推進，雙方保持著密切交流和溝通。
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文章授權轉載自《香港01》
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