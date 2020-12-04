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中國想稱霸全球? 美國的三大證據

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圖／德國之聲提供
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美國最高情報官員拉特克利夫 (John Ratcliffe)投書《華爾街日報》，表示美國情報機構內部已經開始調整，從冷戰期間的蘇聯和俄羅斯，和本世紀反恐轉而首要關注中國如何影響美國國家安全。

他強調 :「世界正面臨著兩種完全不相容的意識形態之間的選擇。中國的領導人試圖讓個人的權利服從共產黨的意志。他們對公司實施政府控制，並以專制的監控國家顛覆公民的隱私和自由。」

在全文中，他提出了以下說法作為證據：

1.經濟間諜活動

拉特克利夫說：「中國的許多重大公共舉措和知名企業只是為中共的活動提供了一層偽裝」。

他表示，中國透過「搶劫、復制和替換」，先掠奪美國公司的知識產權，復制技術，然後在全球市場上取代美國公司。

他以中國風力渦輪機制造商華銳風電為例表示，2018年，聯邦陪審團認定華銳風電竊取美國超導公司的商業機密罪名成立。雖然華銳風電受到了處罰，但損失已經造成。竊取行為導致美國超導公司的股價損失超過10億美元，並削減了700個工作崗位。然而「靠偷竊建立的合法業務」的華銳風電今天卻可以用在全球銷售風力發電機。

他也提到，「美國聯邦調查局經常逮捕竊取研發機密的中國公民」，並以今年早些時候哈佛大學化學系主任被捕為例。

「據稱中國每月向他支付5萬美元，作為吸引頂尖科學家，並獎勵他們竊取信息的計劃的一部分。」

他也提到休斯頓MD安德森癌症中心因未擔心中國竊取癌症研究，2019年趕走三名科學家。

「美國政府估計，中國的知識產權盜竊行為每年給美國造成的損失高達5000億美元，即每個美國家庭損失4000至6000美元。」

2.北京透過中企影響外國

拉特克利夫說，中國情報部門利用與華為等科技公司的聯系從事「惡意活動」，包括在軟件和設備中引入漏洞。不過華為和其他中國企業已否認這一點。

他也指出，中國主導5G電信的努力是為了方便北京收集情報、破壞通信和威脅全球用戶隱私。他曾親自告訴美國盟友，美國將難以與使用中國5G的盟友分享情報。

他也提到，中國針對威脅中共意識形態控制的美國網絡內容進行打壓，並且正在發展針對美國本土的進攻性網絡能力，像是今年中國針對幾十名國會議員和國會助手進行了大規模的影響活動，

他舉例說明中國影響透過商業活動深入美國，表示北京可以透過公司代表向美國的中資制造廠施壓，以幾千名美國人的工作崗位和選票威脅議員改變立場。

他說，情報顯示，北京經常在美國指揮這種影響行動。 我向參眾兩院情報委員會通報，中國針對國會議員發動這種攻勢的頻率是俄羅斯的6倍，是伊朗的12倍。

3. 中美軍事競爭

拉特克利夫提到，美國情報顯示，中國對中國人民解放軍成員進行了人體試驗，希望開發出具有生物增強能力的士兵。他說：「北京對權力的追求是沒有道德界限的」。

法新社報導，美國五角大樓的最高將領米爾利 (Mark Milley)12月3日在美國海軍研究所舉行的國防論壇在線研討會上說，美軍要想保持對中國的優勢，就必須全面擁抱機器人和人工智能。

他列舉了精確制導彈藥、無人機和其他機器人設備以及先進的衛星通信等，並表示這是未來戰爭的決勝關鍵。

他強調，機器人武器將在10年或15年內無處不在，中國正在迅速發展這種能力。他說：「他們不僅希望能與我們匹敵，而且能超過我們，主導我們，在本世紀中葉能在武裝沖突中擊敗我們。」

米爾利表示，為了防止中國在沖突中控制西太平洋，美國應該在菲律賓、越南和澳大利亞擁有陸基部隊，操作遠程精確導彈炮台，可以擊毀中國海軍艦艇。他說：「為什麼我們要把這個空間讓給他們？我們不應該這麼做。」

他分析，如果要防止中國成為主導，「500艘（艦艇）可能是你的入場券」，但同時要應對中國可以用來鎖定航母的遠程精確導彈。

為此，五角大樓得在2045年之前將其海軍艦隊從目前的300艘左右的水平增加到500艘以上，其中四分之一或更多的艦艇將是無人駕駛的機器人艦艇，以及多達90艘的潛艇。

本文章由德國之聲授權提供】

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