德人權報告：中、俄、土狀況惡化

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周三（12月2日）內閣批准聯邦政府人權報告後，外長馬斯表示，不斷增多的沖突、逃亡和驅逐令許多人喪失權利。而新冠全球疫情使情況加劇。“壓制人民的政府濫用疫情作為掩蓋，打壓人權捍衛者，使自由媒體噤聲。”

馬斯總結報告內容說：“過去兩年對世界範圍內的人權來說是一個困難的時期。”德國政府人權報告自1991年以來每兩年發布一次。如今第14次報告涵蓋2018年10月-2020年9月。報告中也列出朝鮮、敘利亞、中國、土耳其、俄羅斯、沙特等28個國家的人權狀況。

報告在中國的章節中寫道：“公民社會原本就已受到的諸多限制進一步加劇。個人權利進一步緊縮。這不單包括言論與媒體自由等公民與政治權利，也包括學術與宗教自由權。一些人權捍衛者受到嚴厲的處罰。”

報告稱，新疆和西藏的人權狀況尤其堪憂。特別在新疆，因壓制、監控和大規模拘禁而進一步惡化。“有報告稱存在針對維吾爾少數族群的強制勞動和國家強制生育控制等。”報告稱，相關措施旨在對少數族群的宗教與文化身份進行“漢化”。

報告也提到香港，稱特別是2020年6月30日“香港國安法”的引入令人權狀況惡化。報告稱該法容許中國安全部門對批評性的公民社會、政治反對派和獨立媒體采取強硬措施。“一國兩制”及2047年前的高度自治以及公民自由權利被架空。

報告提到德國政府的努力，表示在德中人權對話框架下，聯邦政府與中國伙伴共同參與法治國家架構的建設。2020年9月8日德中舉行第16次人權對話，德方的負責人是人權專員考夫勒（Bärbel Kofler）。

報告還提到2019年12月10日，德法人權獎頒發給李文足等“709”家屬。

在有關俄羅斯的章節中，報告稱特別是2019年地區選舉期間，集會自由權受到限制。一些抗議者被判多年監禁。在有關土耳其的章節中，報告稱“批評政府的聲音仍面臨被檢控、被逮捕的危險”。

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