德國外長馬斯：北約必須正視中國的軍事崛起

德國之聲 / （德國之聲中文網）

德國外交部長馬斯周三晚間表示，力量對比的變化以及中國的軍事崛起，必須成為北約改革方案的討論議題。此前，北約三十個成員國外長舉行了歷時兩天的會談。

馬斯在德國外交部發表的一份聲明中稱：“我們必須找到一個經過深思熟慮的中國方針。”馬斯在聲明中表示，今後數十年內，我們即會有值得把握的機遇，也會面臨必須為之做好准備的挑戰。

澳大利亞、日本、新西蘭和韓國代表也參加了周三的視頻會議。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，雖然中國和北約擁有不同的價值觀，但並不是對手。值得注意的是，中國在大舉投資提升軍力的同時，該國的人權狀況也變得越來越糟糕。

周二提交北約外長討論的一份67頁高級別評估報告要求北約擴展其冷戰時期形成的適用範圍，以應對中國的崛起以及“持續保持侵略性的俄羅斯”。

根據各成員國的回應，斯托爾滕貝格將制定一份行動方案，以供明年第二季度北約峰會討論通過。

德國的印太准則

馬斯表示，由於德國聯邦內閣今年九月批准通過了印度太平洋准則，德國將有能力為有關北約改革的討論做出自己的貢獻。

德國政府的印太准則中，形容中國、日本、美國以及印度是亞太地區“日益自信的伙伴”，因而有必要同上述各國“在氣候變化和全球物種保護方面”開展合作。

馬斯表示，鑑於歐洲鄰國間發生的諸多危機，諸如俄羅斯在烏克蘭和格魯吉亞所扮演的角色，歐洲正在嘗試在北約內部承擔起更大的責任。馬斯強調，北約的當務之急是結束成員國之間的爭端。但他並未直接提及土耳其和希臘就塞浦路斯和海洋資源問題所產生的爭執。

周二提交北約外長討論的高層級評估報告中也提出警告稱，“北約內部的政治分歧將是非常危險的。”

撤軍必須有“明確的先決條件”

在談及包括德國在內的多個北約成員國所參與的阿富汗使命時，馬斯表示，我們的目標是要“捍衛阿富汗民眾來之不易的權利”。

對於即將離任的美國總統特朗普有關從阿富汗撤軍，並退出塔利班同阿富汗政府和平談判的建議，馬斯表示，絕不容許“阿富汗重新陷入戰爭”。

這位德國外長表示，撤軍行動必須要有“明確的前提條件”。“我們絕不可以在和平進程中，輕易放棄我們的籌碼。”

達揚 / 李魚 （路透社，德新社）

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