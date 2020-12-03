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越南打壓網路言論 社群媒體成共犯

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
國際特赦組織認為，越南政府對當地維權人士的網路言論打壓，社群平台非但沒有幫助，反而成為幫兇。（網路截圖）
國際特赦組織認為，越南政府對當地維權人士的網路言論打壓，社群平台非但沒有幫助，反而成為幫兇。（網路截圖）

越南日益嚴格的社群平台言論審查，引起國際特赦組織警告。國際特赦組織於1日發布的報告中發現，大量在臉書及Youtube發言的社運人士，都被政府盯上甚至打壓，還有人因此入獄。在調查報告中也指出，臉書和Youtube為了能在越南營運，選擇和當地的言論審查法律妥協，犧牲維權人士的言論自由。

言論自由遭打壓

半島電視台報導，國際特赦組織的報告調查顯示，越南有愈來愈多社運人士因在社群臉書或Youtube上的發言不利政府，而遭到逮捕入獄。據統計，越南現在約有170名所謂「良心犯」，其中有69名是因為網路活動而被逮捕。

不只是越南，國際特赦組織的報告也指出，許多東南亞國家包括菲律賓、泰國等都有對網路政治相關言論「系統性」的鎮壓，甚至會有地域性的封鎖部分言論，政府也有設立網路警察來監督，例如在越南的Force47，就是由約1萬人組成的網路大軍，專門執行網路言論審查，而這也使網路用戶陷入恐懼和沈默中。

社群媒體成共犯

國際特赦組織的報告內容，包含對數十位人權社運人士的採訪，這些人大部分為入獄過的良心犯、律師、新聞工作者和作家，稱政府的網路審查，已經嚴重侵害人權。衛報報導，受訪者表示臉書和Youtube這些社群平台，選擇和政策妥協，讓他們失去可以發言的平台。

越南當地的社運人士Trinh Ba Phuong表示，他對臉書「失去了信心」，並舉例在去年4月，臉書宣布配合政府修改用戶政策後，他們在臉書上分享的有關人權的訊息都莫名消失了，且完全沒有通知，兩個月後他和夥伴都遭到政府逮捕，被指控散步針對越南政府不利的訊息，且根據國際特赦組織最新消息，Trinh Ba Phuong目前和夥伴都下落不明，臉書帳戶也不見了。

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國際特赦組織 越南 社運

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