聯合國召開新冠會議 美批提供北京宣傳舞台

美國周三 (12月2日)聲稱，聯合國12月3至4日的新冠特別會議是為了讓北京「宣傳」所舉辦的。兩個超級大國預計在聯合國再次交鋒。

根據路透社，一位不願透露姓名的美國高級官員說，這次會議是「為了服務中國的目的而預先設計的」，並抱怨說4日小組討論的提問將受到限制。

他說：「我預計他們(中國)會在這兩天打出非常非常有效的宣傳戲。」

這名官員表示，他們預計北京本周將在聯合國推行一種說法，即在去年中國武漢市發現病毒之前，國外就已經存在這種病毒。世衛組織日前稱這種說法是「猜測」。

他強調了疫情的嚴重性說：「我不會把它稱為戰爭武器，但我們必須把它視為嚴重威脅。事實上，它是對國際和平與安全的威脅。」

中國科學家正在對新冠病毒的起源進行研究，世衛9月成立的國際團隊將在中國研究結果的基礎上制定長期研究計劃。

這位美國官員表示，世衛組織的調查在近一年內無法完成，這是「完全不能接受的」。

英國呼籲將調查列為優先事項，並確保其結果建立在「穩健的科學基礎上」，而代表歐盟發言的德國則呼籲整個調查過程要保持透明，也應互相合作。

中美火藥味濃

為期兩天的會議約有53位國家元首、39位政府首腦和38位部長將發表事先錄制好的視頻講話，其中包括美國衛生部長阿扎爾和中國外交部長王毅。

路透社報導，美國衛生部長阿扎爾不會在視頻聲明中直接攻擊中國，但根據他准備好的發言稿，會將矛頭指向疫情缺乏「必要的信息共享」。

他會提到：「這種失職對整個全球來說絕對是毀滅性的。」

中國過去一直否認美方這種「中國缺乏透明度使全球疫情惡化」的說法。

中國駐紐約聯合國代表團發言人說，美國「把問題政治化不符合國際社會的利益」。

該發言人在沒有點名美國的情況下說：「如果某國繼續堅持，會再次發現自己被孤立，並以失敗告終。中方將加強同其他成員國的溝通與協作，作出積極的建設性貢獻。」

鄒宗翰/楊威廉 (路透社)

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