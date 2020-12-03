對中關係惡化 澳前總理開解方：學日本、放下擴音器

澳洲與中國關係最近持續惡化，陷入雙方關係正常化之後的新低點，澳洲前總理陸克文2日開出解方，建議可學學日本對中的外交手腕，還有記得「放下擴音器」。

陸克文在香港《南華早報》中國年會發表視訊演講，指他想無法記起中澳關係曾變得像現在惡劣，但東京應對北京的方式對澳洲特別有啟發性，「日本與澳洲一樣，都是美國的緊密盟邦，都和中國有著巨大的經濟關係，都是自由民主政體。日本還和中國在東海與釣魚台持續有領土爭議」。

曾任外長與兩度出任總理的陸克文認為，安倍晉三與菅義偉等兩位日相「至少在過去幾年間，一直都能管理好對中關係，似乎沒有變成反覆的危機」，也讚揚日本將擴音器「收到桌子下面」的操作方式，稱日方採取的外交政策是官方「不會對一切都保持沉默，但會選擇日本不打算保持沉默的事務」。

陸克文在演講並未直接提及現任的莫里森政府，但他指拜登就任美國總統後，中美連結的「再穩定」可能會為目前事態帶來一些正面變化，促使中方對加拿大與澳洲等雙邊關係近幾年轉壞的國家也推動同樣的再穩定。屆時，他希望中澳兩國能「放下擴音器」，採用老派外交方式，「外交代表記下中國對澳的重要問題，還有澳洲對中的重要問題，利用外交程序逐一解決」。