2020超級熱 聯合國：排史上前三

聯合國今天表示，2020年是有紀錄以來最炎熱的其中1年，篤定進入史上前3，似乎還會登上史上第2。聯合國秘書長警告，世界正瀕臨「氣候大災難」的邊緣。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）在2020全球氣候狀況（State of the Global Climate）報告中說，2015至2020年這6年，完全占據1850年有現代紀錄以來最熱年份的前6名。

世界氣象組織表示，2020年似乎會是史上第2炎熱的年份，因此2015至2020年「可能分別都是紀錄上最熱的6年」，而過去5年和過去10年的平均溫度，「也都是紀錄上最炎熱」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這份2020年的報告說明了「我們有多接近氣候大災難」。他在美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）針對地球狀況發表演說表示：「預言世界末日的火災和洪水、氣旋和颶風，現在漸漸變成新常態。」

「人類在對自然興戰，這是自殺。自然總會反噬，正以越來越大的力量憤怒回擊。」

儘管2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）呼籲讓全球升溫維持在攝氏2度以下，各國將努力維持升溫不超過攝氏1.5度。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「不幸的是，對氣候而言，2020年是另一個異常的年份。」

「2020年的全球均溫，將比工業革命前大約高出攝氏1.2度。」