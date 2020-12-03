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腸胃不適誤服生髮藥 西班牙20孩童「全身長滿毛」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
根據曝光的照片顯示，意外服下米諾地爾的孩童全身長滿毛髮，目前尚不清楚是否有治癒的可能。圖／每日郵報
根據曝光的照片顯示，意外服下米諾地爾的孩童全身長滿毛髮，目前尚不清楚是否有治癒的可能。圖／每日郵報

西班牙有20名孩童因腸胃不適向藥局求助，卻因製藥公司出紕漏，意外開出含有生髮成分的藥物，事發過去兩年仍有多名孩童出現「多毛症」（Hypertrichosis），全身長滿毛髮，受害家屬憤怒控訴，期望獲得賠償。

據曝光的圖片顯示，位於西班牙坎塔布里亞（Cantabria）地區托雷拉維加市（Torrelavega）的受害孩童，全身各處從脖子、手臂到背部皆長出茂密毛髮，受害孩童父母憤怒公開這起醫療疏失，後來也證實包括在安達盧西亞（Andalusia）和瓦倫西亞（Valencia）自治區等地，共計有20名孩童受害。

當地官員承認，誤將米諾地爾（Minoxidil）給這群兒童服用，而非用來治療胃食道逆流的奧美拉唑（Omeprazole）。米諾地爾是一種生髮藥物，可以減低或停止掉髮，並促進毛髮再生，通常用於治療雄性禿。

貼錯標籤的藥水被送往格拉納達（Granada）、坎塔布里亞和瓦倫西亞等地的藥局，並被混進治療胃食道逆流的藥劑當中。

根據衛生部的數據顯示，當局一直到去年7月底才發現這起疏失，隨後關閉出錯的藥品實驗室並回收藥品。

一名受害嬰兒的母親阿瑪亞（Amaia）去年向西班牙電視台哭訴：「我們什麼也沒被告知，我很生氣也很害怕，感到被誤解，也完全缺乏同理心」。她表示自己女兒服用了大劑量的藥物，當時沒有任何人打電話告知她該如何應對。

事件兩年後，其中一些孩童家屬抱怨儘管接受了治療，但毛髮仍持續生長，現在他們要求賠償。

這些受害家庭目前已對藥品實驗室、幾家負責進口和銷售的公司，以及坎塔布里亞的兩家藥局提起民事和刑事訴訟。西班牙藥品和健康產品局去年7月11日也已經下令，製藥公司Farma-QuímicaSur SL的產品停止上市。

意外服下米諾地爾的未成年人會出現多毛症症狀，導致身體上長出多餘毛髮，俗為「狼人綜合症」（Werewolf Syndrome），目前尚不清楚這20名西班牙孩童所受的影響是否有治癒的可能。

西班牙有20名孩童因腸胃不適向藥局求助，卻因製藥公司出紕漏，意外開出含有生髮水成分的藥物，事發過去兩年仍有多名孩童出現「多毛症」，全身長滿毛髮。圖／每日郵報
西班牙有20名孩童因腸胃不適向藥局求助，卻因製藥公司出紕漏，意外開出含有生髮水成分的藥物，事發過去兩年仍有多名孩童出現「多毛症」，全身長滿毛髮。圖／每日郵報

西班牙 西亞 胃食道逆流

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