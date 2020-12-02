波音公司完成無人戰機團隊測試 預計今年進行首飛

波音公司（Boeing Co ）今天表示，已在澳洲完成5架替代噴射無人機自動團隊運作的測試。這項計畫研發類似戰鬥機的無人機，將用來與載人戰鬥機搭配合作。

路透社報導，這次長達10天的測試是波音空中威力組合系統（Boeing Airpower Teaming System）計劃的一部分。這項計畫與皇家澳洲空軍（RAAF）合作研發可以承載武器與掩護載人戰鬥機的「忠誠僚機」（Loyal Wingman）原型機。

隨著世界各地的軍方皆在尋找更加廉價且安全的方式來擴充資源，國防承包商正針對自動科技投入越來越多的研究。

波音的研究與原型部門幻影工廠（Phantom WorksInternational）負責人休斯（Emily Hughes）表示，澳洲的測試證明利用人工智慧演算法「教導」飛機瞭解指令是成功的。

「忠誠僚機」原型機預計在今年進行首飛，同時，波音公司認為可能在2020年代中進行大量生產。

「忠誠僚機」長11.6公尺，飛行距離達3704公里，機頭也可以移動以安裝各種裝備。

波音公司在聲明中表示，這次測試使用的替代無人機長3.4公尺，飛行速度可達每小時270公里。