中國崛起、氣候危害 北約需擬新戰略

北約（NATO）是因應美蘇冷戰的產物，但最近的研究報告指出，NATO不能只防堵俄國，還要注意新型態的威脅，如氣候變遷、恐怖攻擊與中、俄的威脅。由於蘇聯的垮台、川普撤離北約資金與軍防，曾讓法國總統馬克宏直批北約已經「腦死」，北約現在正面臨其轉型與存續與否的挑戰。

關注非傳統威脅

根據《半島電視台》報導，此份報告是由北約內部產生的報告，預計將於明年正式呈交給北約的外長會議。此份報告認為，北約應該增加其面對「區域安全」的廣度，例如增加應對氣候變遷、後疫情模式與恐怖主義。

該份報告更直指北約需要開始面對中國的威脅，這是目前最高的軍事同盟組織中，針對中國威脅的報告。另外，由於隸屬於烏克蘭的克里米亞島自2014年至今仍遭到俄羅斯佔領，報告中也放棄過往對俄國較溫和的說法，認為需要將俄國重新視為安全的威脅。

北約是二戰後西方陣營軍事上實現戰略同盟的重要國際組織，是美國《馬歇爾計劃》在軍事領域的延伸和發展，使美國得以控制以德國和法國為首的歐洲的防務體系，是美國實現世界霸權領導地位的象徵。過去因為蘇聯東擴，西方為了防堵共產而成立，但自蘇聯垮台後，北約的功能相較沒有過去那麼重要。

須重新思考大戰略

報告中也指出，過去北約在冷戰時期只需面對蘇聯這個大威脅，但現在有2個逐漸升高的恐怖主義威脅，以及北約盟國南方的不穩定性，其實就是意指中國與俄國。另外報告也指出，北約中2個會員國–土耳其與匈牙利，是北約在集體決策中需要特別注意的國家，尤其土國還使用俄國的武器。

《紐約時報》也提到，北約自川普當選後，盟國都面臨增加軍事開支與美國撤軍、資金的壓力，法國總統馬克宏甚至曾直言北約已經「腦死」，隨著拜登的當選，歐盟已經準備好與拜登對話下，北約也要思考未來的走向。

【更多精采內容，詳見 】