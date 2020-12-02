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美控中國違反朝鮮制裁 懸賞五百萬美元找證據

德國之聲 / 德國之聲

美國周二 (12月1日) 指責中國「公然違反」對朝鮮實施國際制裁的義務，並懸賞最高500萬美元征集有關逃避制裁的信息。

美國負責朝鮮問題的副助理國務卿黃之瀚 (Alex Wong)指責中國試圖破壞聯合國勸說朝鮮放棄核武的制裁。他警告，作為回應，美國將對中國的個人和實體實施新制裁。

他說：「北京無法通過外交前門提早實現制裁救濟，反而試圖通過後門來做。」

黃之瀚表示，中國違反聯合國禁令，接納了至少2萬名朝鮮勞工。在過去一年裡，美國船只向北京提供了46次有關朝鮮在中國水域走私燃料的信息，而美國觀察到朝鮮船只向中國運送違禁的煤炭或其他受制裁的貨物的次數更高達555次。

根據路透社，黃之瀚向華盛頓戰略與國際研究中心表示：「在這些場合中......中國當局都沒有采取行動阻止這些非法進口。」

他說，中國目前至少接待了20幾位與平壤武器項目或銀行有關的朝鮮代表，中國公司繼續與在這些項目中扮演關鍵角色的聯合國制裁實體做生意。

他也指出，中國擴大其企業與朝鮮進行廣泛的聯合國禁止商品的貿易，包括海產品、紡織品、鋼鐵、工業機械、車輛、沙石。

他說：「在任何其他國家，我們都沒有看到與朝鮮持續進行的非法商業活動的廣度和深度，其規模顯示中國公然違反其義務。」並說中國尋求恢復與朝鮮的貿易聯系和收入轉移，從而「確保中國觸角伸向朝鮮經濟」。

中國表示遵守聯合國對朝鮮的制裁，不過也和俄羅斯共同表態，希望這些條件的放寬能夠幫助打破華盛頓和平壤之間核談判的僵局。

黃之瀚說，美國國務院正在推出一個網站DPRKrewards.com，人們可以通過這個網站提供有關朝鮮逃避制裁的信息，以換取高達500萬美元的回報。

他還警告，美國將對這種逃避制裁的行為實施新的制裁，包括對中國管轄範圍內的個人和實體實施制裁。「我們過去已經實施了許多這樣的制裁，而且，我想告訴你們，更多的制裁即將到來。」

華盛頓還指責中國幫助朝鮮通過網絡盜竊進行洗錢，為其武器項目籌集資金。

受害的普通老百姓

法新社報導，瑞士發展與合作機構前朝鮮主任澤爾維格 (Katharina Zellweger)在智庫活動中表示，新冠疫情封鎖使朝鮮40%的人沒有糧食保障，生活必需品分配情況惡化。她對制裁表示擔憂，稱盡管人道主義物資被豁免，但制裁還是產生了連鎖反應。

她說：「由於進出口限制，整個經濟都受到了影響，普通老百姓也感受到了痛苦。」

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、法新社)

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