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德國特裡爾車撞人事件5死15傷 市長：黑暗的一天

德國之聲 / 德國之聲

在一名51歲男子12月1日下午於德國西部城市特裡爾將一輛汽車以「蛇行」的方式駛入行人區後，目前已造成5人死亡，以及15人受傷。其中一個不幸喪命的是一名9周大的嬰兒。當局表示，該男子已被逮捕。

政府的訊息顯示，該名男子來自特裡爾地區，他並無犯罪前科。他在意外發生後的第一時間便被警察逮補，他所開的車輛也被查扣。不幸喪名於這場意外的9周大嬰兒的母親也在事件中受傷，她正在醫院接受治療。其他的受害者還包含一名73歲婦女丶一名45歲男子和一名25歲婦女。

特裡爾警方副主席安克納 (Franz-Dieter Ankner) 表示，他們都是特裡爾市的居民。警方說，這輛車是該男子借來的一輛路虎的運動型多功能車。他並無固定的住址。在襲擊前幾天，他似乎一直住在車裡。

無跡象證明有恐怖主義動機

目前還不清楚這名男子為什麼要開車穿過行人區。不過，調查人員表示，這名男子似乎確實有意傷害公眾，因為他刻意以歪斜的方式行車，以便撞擊沿途行走的人。

檢察官弗裡岑 (Peter Fritzen) 向記者表示，這名男子被捕後經過檢測，血液中的酒精含量很高。他還說，這名男子可能患有精神疾病，將接受精神評估。

弗裡岑說：「我們沒有跡象證明這場攻擊是由恐怖主義丶政治或宗教動機造成的。」特裡爾政府已敦促公眾避免散布有關該事件的謠言，並表示他們將依據調查進度繼續公開信息。

對特裡爾來說是「黑暗的一天」

目擊者描述了事發當下的恐怖情況，形容該輛車故意撞破了特裡爾市的地標附近的購物區，撞到了沿途的行人。特裡爾市市長萊博（Wolfram Leibe）1日下午在新聞發布會上表示，這場意外對該市來說是「黑暗的一天」。

市長萊博說：「我剛剛走過市中心，這實在是太可怕了。」市長忍著淚水說。

萊博說，周三將在著名的地標Porta Nigra附近設立紀念碑，讓人們向受害者和這座城市表示聲援。他說：「這些人做了什麼？他們只是想去城市裡購物，現在卻不幸喪命了。」

攻擊事件「撼動」了德國

萊茵蘭-法爾茨州總理馬盧-德雷爾 (Malu Dreyer) 對她家鄉特裡爾發生的事件表示震驚，她稱今天對特裡爾市和德國來說是「可怕的一天」。她說：「我向死者的親屬表示最深切的同情，我也祝願所有受傷的人早日康復。」

該州的內政部長羅傑-萊文茨 (Roger Lewentz) 則說，這起事件「撼動了整個德國」。德國總理默克爾對遇難者及其親屬表示同情和憐憫。

默克爾的發言人賽伯特 (Steffen Seibert) 在推特上發布一份聲明，寫道：「來自特裡爾的消息讓我非常難過。我對受害者的親屬表示同情。」她補充說，她也惦記著那些受傷和受事件影響的人。

楊威廉/鄒宗翰 (美聯社、路透社)

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