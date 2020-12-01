美元收復盤中失地！自逾兩年谷底回升 因歐元和美股回落
歐元兌美元周一一度升逾1.20美元後回落，因美國股市從歷史高峰下跌，風險偏好受打擊。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）收復失地，自自逾兩年來谷底回升。英鎊領漲，有報導說英國與歐盟可能數日內達成貿易協議。
美元指數漲0.1%收91.869。而在G-10貨幣中，對風險敏感的加幣在觸及兩年高點後回吐大部分漲幅。
澳元和瑞典克朗表現墊底。
歐元兌美元跌0.1%至1.1963美元，盤中曾觸及1.2003的9月1日以來高位，單月漲幅達到2.6%，為7月以來最大漲幅。
德意志銀行的George Saravelos在周一報告中稱：「持續突破1.20的條件成熟了。」
英鎊兌美元升0.3%至1.3349美元，單月漲幅達到3.1%。
美元兌加幣跌0.1%至1.2979加幣，稍早觸及2018年10月以來低點1.2923。美元兌日圓漲0.2%至104.32日圓，在漲跌0.3%之間波動。
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