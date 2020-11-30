韓劇「我的新創時代」全球熱播 Neflix成韓流關鍵推手

隨著新冠肺炎疫情讓許多人只能待在家，追劇也成許多人的主要娛樂。南韓戲劇節目的魅力橫掃全球，許多韓劇也已上了串流影音龍頭Netflix，因此Netflix便順理成章成了讓韓劇更流行的主要媒介。

根據數據分析公司Flix Patrol統計，由南韓演員秀智、南柱赫主演的新電視劇「Start-Up：我的新創時代」，目前躋身Netflix全球十大最受歡迎節目之列；Netflix在全球190個地區提供服務。

首爾大學傳播系教授洪碩京（音譯，Hong Seok-kyeong）在9月舉行的線上座談會上說，Netflix這個新平台已推動韓流跨出粉絲文化（fandom）之外，發展成為大眾流行文化。

他表示，Netflix的服務開創了新的消費者，以及不受時間、環境及作品類型局限的價值，為新韓流的傳播做出貢獻。

美國智庫芝加哥全球事務委員會（CCFA）於10月公布，美國人對南韓的好感度提升至60（範圍介於0到100），刷新歷史最高水準。除了南韓應對疫情有方，獲美國人青睞，南韓節目透過Netflix吸引美國觀眾，也被視為關鍵因素。

CCGA表示：「Netflix將南韓電視節目帶進比以往更多的美國家庭之中。」而大韓貿易投資振興公社（KOTRA）非洲部門近期指出，Netflix也是南韓文化在南非掀起風潮的原因之一。

在日本，Netflix帶動的韓流旋風甚至更熱烈。隨著火紅韓劇「愛的迫降」於2月開始在Netflix上播映，「梨泰院」、「雖然是精神病但沒關係」等多部韓劇，已連續數月蟬聯日本Netflix熱門影集排行榜冠軍，而韓劇主角的衣著和髮型也時常引發話題。