歐盟揪美 組新全球聯盟

金融時報引述取得的文件報導，歐盟希望重振跨大西洋同盟關係，將提出一份包括數位規範、防疫和對抗森林濫砍濫伐在內、內容廣泛的新合作方案，呼籲美國抓住「千載難逢」的機會，合組新全球聯盟，埋葬川普時代造成的緊張關係，共迎中國帶來的「策略挑戰」。

根據由歐盟執委會準備的計畫草案提議，歐美合力形塑數位規範環境，包括對反壟斷執法和數據保護採取一致的做法、合作審查敏感的外國投資，及共同對抗網路駭客在內的威脅。

這份長達11頁的政策提案，可望在12月10日-11日提交歐盟領袖會議獲得通過，其中也訴求歐盟和美國對長期造成跨大西洋緊張關係之事進行和解，例如歐盟想對美國科技巨擘課稅。

川普執政期間令布魯塞爾最為沮喪的地方之一在於，美國政府不願意協調因應中國挑戰的做法，選擇片面行動，不僅對付北京、也對付歐盟。建立共同陣線有賴歐美兩大經濟體彌合現有科技政策的分歧。

文件的部分內容提議，需要美國的政策改弦易轍。例如，布魯塞爾敦促合力重建世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制，使其能完全運作，其餘部分則呼籲合作開發和分配新冠肺炎疫苗，以及聯手改革世界衛生組織（WHO）。

這份文件也反映布魯塞爾當局對與美總統當選人拜登合作前景，感到樂觀和寬慰，但也擔心近年來跨大西洋關係欠佳，將地緣政治主動權給了北京。