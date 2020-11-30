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不願受防疫束縛 歐陸示威遍地開花

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
巴黎街頭反安全法的遊行演變成暴力的警民衝突。(photo by aa on google)
巴黎街頭反安全法的遊行演變成暴力的警民衝突。(photo by aa on google)

歐洲疫情再爆發，各國封鎖政策接連重啟，但各國因不同訴求而上街的群眾並沒有因此減少。倫敦街頭反封城的遊行民眾有超過150人因違反限令而遭逮捕；法國全國約有十三萬人上街抗議「整體安全法」造成多起警民衝突；而東歐的白俄羅斯則是因為總統疑似在大選中舞弊，而引起反對派抗議，目前傾向修改憲法。

英國要自由不要口罩

《英國衛報》報導，倫敦街頭數萬個反對封鎖政策的民眾以「自由」作為主要訴求上街遊行，公民團體則希望已經持續數個月的禁令能夠解除，並表示這樣的措施是對人權的侵犯。但因英國官方日前已公布「禁止群聚」的限令，因此警方在數次警告後就將部分民眾逮捕，總數超過150人。

部分民眾指控在示威過程中，曾受警方的暴力對待，且認為警方逐漸將倡議遊行視為被禁止的活動，但上街發聲的行為是「民主的基石」警方的作為是違反法律和人權的惡形。但警方強調，因相關的防疫法規已頒布，因此示威這類聚眾行事的行為已不再被允許。

法律改革衝突不斷

《Daily Sabah》報導，法國各地街頭都聚集了抗議安全法修法和對近期頻傳的警察暴力執法事件而不滿的民眾。根據警方公佈的資訊顯示，全國當天約有13萬人參與示威，光在巴黎就有近5萬人。隨著天色漸暗，原本和平進行的遊行突然演變成火光、煙霧彈流竄的暴動，造成共30餘名警力受傷。

目光移至東歐，《德國之聲》報導，白俄羅斯的大選舞弊爭議已延燒數月，當地時間週日各地的示威活動持續進行，事件至今已超過300人因示威而遭拘提。但近期訪問白俄的俄國外交部長拉夫羅夫表示，近期白俄啟動的憲法改革將有助於穩定局勢，安撫群眾情緒，相較法國仍處官民對峙的情況好上許多。

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