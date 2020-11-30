南韓前總統全斗煥辱光州運動死者 一審判8個月緩刑2年

韓聯社報導，南韓前總統全斗煥涉嫌傷害「518光州民主化抗爭運動」犧牲者及遺屬名譽，光州地方法院30日一審判處八個月有期徒刑，緩刑兩年。全斗煥於當天中午抵達光州地院，由夫人李順子陪同出庭。全斗煥沒有回答是否承認開槍鎮壓民運、對此有無責任及為何尚未謝罪等問題。

法庭認定，軍方曾在「518光州民主化抗爭運動」時動用軍用直升機對民眾開槍。審判長還表示，希望對民運負有最大責任的被告人向受苦的廣大國民真誠謝罪，但全斗煥當天受審期間仍多次打瞌睡。

全鬥煥在2017年4月出版發行的回憶錄中主張，已故神父曹皮烏斯曾親眼目睹軍機對民眾開槍的證言純屬子虛烏有，還批評他是「褻瀆神職的無恥騙子」。全斗煥在2018年5月涉嫌傷害民運犧牲者和遺屬名譽，遭檢方直接起訴，檢方也在今年10月向光州地院求處1年6個月有期徒刑。南韓法律規定，損害死者名譽者將被處兩年以下的有期徒刑或500萬韓元（約台幣12萬8000元）以下罰金。