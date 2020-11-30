伊核子科學家遇刺 如何報復陷兩難

伊朗核子科學家法克里薩德27日遭到爆炸和槍手攻擊致死，全國嘩然。伊朗議會已發表聲明且著手立法，要恢復核子發展，停止國際監控，但在武力報復上，伊朗需要改善經濟，期待拜登上台後解除制裁，報復的時機和方式，引人推敲。

議會聲明加立法

根據《半島電視台》報導，伊朗議會29日發表聲明，說這起刺殺事件可明顯看見「錫安主義政權」謀殺的黑手，這項聲明經過全體議會成員簽署，要求政府繼續進行核計畫，並拒絕接受國際監控。

聲明中指出，某些政府成員以為，與西方國家協商可以使伊朗在他們眼中被視為「正常」的國家，但經歷過美國、以色列等國的恐怖行動證實，這只是不切實際的期待。印媒《商業世界》也報導，伊朗議會已經通過立法，將採取行動移除所受的制裁。

法案內容包括：提高濃縮鈾的純度到百分之20（2015年的核協議只准許最高到百分之3.67的純度），重建阿拉克核子反應爐，並增建另一反應爐等。

總統大選與經濟困境

在《CNN》的報導中則指出，伊朗有許多原因必須武力報復，其一是27日的爆炸案發生在白天，地點又位於首都東部，對伊朗而言是奇恥大辱，暴露出伊朗在情報和國安工作上的缺失。再加上2021年6月有總統大選，現任政府需要維護顏面。此外，伊朗最高精神領袖哈梅尼在法克里薩德的喪禮上哭、呼籲報復，還誓言要繼續國家的科學活動。

但另一方面，自從2018年美國單方面退出伊朗核協議之後，伊朗的經濟已經受到美國制裁重挫，今年在疫情影響下更雪上加霜。從改善經濟的角度，伊朗應該與拜登政府修好，設法解除美國制裁，此時伊朗一旦攻擊以色列，可能會破壞美伊關係，壓縮拜登上任後的外交空間。

此人具重要核武地位

遇刺的法克里薩德是伊朗國防部研發與創新組織負責人，《路透社》報導，國際原子能總署（IAEA）懷疑法克里薩德很可能主持伊朗秘密核武計畫，包括彈道式導彈的彈頭，濃縮鈾的提煉及核武技術等。在IAEA 2011年的伊朗調查報告中，他涉嫌為伊朗90年代監督核武的計畫負責人，在2015的報告中，他也是唯一被提到的伊朗科學家。

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