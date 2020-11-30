批金融巨鱷為納粹 匈國官員惹眾怒致歉

匈牙利政府近日槓上金融巨鱷索羅斯，批評他在匈牙利進行納粹主義，但眾所皆知他是猶太人，因此也引發猶太族群的反彈，匈牙利前總理也警告，這類聲明如果不移除，會讓世人認為匈牙利政府歧視猶太人，因此他隨後便將相關報導刪除表達歉意，不過這也觸動了歐洲種族主義的敏感神經。

失格言論惹眾怒

根據《半島電視台》報導，匈牙利官員、裴多菲文學博物館館長達瑪特近日在匈牙利親政府的媒體上痛批索羅斯是納粹主義分子，「歐洲就是索羅斯的毒氣室」，毒氣從四面八方近來，侵蝕著歐洲自由、開放的社會。但這樣的聲明隨即讓匈牙利的猶太社群炸鍋。

匈牙利猶太協會痛批，這樣的言論與政府向來對種族主義與反猶太主義零容忍的聲明相悖，是難以被原諒的行為，而且索羅斯本人出身在匈牙利，也是大屠殺中的倖存者，這也讓達瑪特表示，他將撤回相關聲明與言論，「這樣做對那些受難者是2度傷害，我感到非常抱歉。」

疑諷刺歐盟調查

《商業內幕》提到，其實索羅斯長期以來與匈牙利的奧班政府不和，奧班政府對於索羅斯在境內以大量資金成立基金會與組織感到不滿，認為這威脅到奧班的統治地位。支持奧班的媒體除了攻擊索羅斯以外，近日因為歐盟調查波蘭與匈牙利國內民主惡化，達瑪特也痛批歐盟針對猶太人。

這也讓匈牙利前總理戈爾東忍不住警告，如果相關言論繼續傳播，會讓世人誤解匈牙利政府的立場，到時候全世界都認為匈牙利是種族主義國家。左翼的反對黨「民主聯盟」甚至要求達瑪特下台、為其失格言論負責。

索羅斯是是匈牙利出生的美籍猶太人商人、金融投資客，他在金融市場最著名的操作是1992年利用英格蘭銀行頑固堅守英鎊匯率與歐匯機制的利率而獲利，並在1997年的亞洲金融風暴中透過快速金融操作，讓馬來西亞首相馬哈迪指控他打壓馬幣，泰國則稱其為「吸取人民鮮血的經濟戰犯」。

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